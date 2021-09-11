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    Листи з Луганська. Хочете, щоб ваші діти ходили в школу? Купуйте... рециркулятор!

    • Марина Фарба

      Мешканка Луганська

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    Вчитель тільки проводить заняття. Батьки забезпечують все - Листи з Луганська. Хочете, щоб ваші діти ходили в школу? Купуйте... рециркулятор!

    Вчитель тільки проводить заняття. Батьки забезпечують все

    фото з відкритих джерел

    Адміністрації всіх навчальних закладів поставила питання руба...

    Мовою оригіналу

    Холивар во всех родительских чатах «республики» первые две недели сентября связан с необходимости покупки рециркулятора в каждый класс. Кто не знает, бактерицидный рециркулятор – это устройство закрытого типа, которое используется для безопасного кварцевания (обеззараживания) воздуха в помещении. Может эксплуатироваться как в отсутствии, так и в присутствии людей в обрабатываемом помещении. Абсолютно безопасен для человека, животных и растений. Не требует обязательного проветривания помещения. Синонимы бактерицидного рециркулятора – «облучатель-рециркулятор», «рециркулятор-облучатель», «бактерицидная лампа закрытого типа», «кварцевая лампа закрытого типа».

    Администрация всех учебных заведений поставила вопрос ребром – если вы хотите, чтобы ваши дети ходили в школу, скидывайтесь на рециркуляторы. Не вопрос, что все обеззараживающие средства в класс покупались последние полтора года за родительский счет. Родители оплачивают стерилиумы и перчатки, влажные салфетки и распылители. Из нового – рециркуляторы, которые очищают воздух от болезнетворных вирусов и дают возможность детям учиться очно. Будто бы рециркуляторы останавливают коронавирус. И почему-то стало известно это только сейчас, раньше до этого никто не догадался, обходясь относительно дешевой перекисью или спиртом для обработки рук и замыливания глаз проверяющим. Вероятно, это изобретение могло бы спасти мир, если бы работало именно так, как заявлено в техническом описании. Или это то местное ноу-хау, выпускает которое кто-то из близких к «правительству» людей, отчего такой ажиотаж и отсылы именно к местному конструкторскому бюро «Донец», кто сейчас едва успевает удовлетворять все заказы от родительских комитетов учебных заведений.

    Затянувшийся карантин во втором семестре 2019- 2020 учебного года с дистанционным обучением был ужасен – детей не с кем было оставлять дома, не работали кружки и секции, учителя давали непосильную и часто абсурдную нагрузку вроде видео твоих занятий физкультурой дома или пошагового изготовления поделок. Родители, пройдя через этот кошмар, решили для себя, что готовы доплачивать школе и учителям за очное обучение, приняв существующие правила игры. В каждом учебном заведении с тех пор на самом виду лежат влажные салфетки и стоит флакон перекиси. Если проверка, все на виду, все в рабочем состоянии. Будто выставка – на первой парте или сразу у входа. У детей есть маски и пакетики для чистых и грязных масок. На деле этим не пользуется никто, и в классах никто не носит масок. И активно муссируемый слух о необходимости рециркуляторов очень смахивает на поддержку отечественного производителя, потому что рециркуляторы производит местное конструкторское бюро, а диапазон цен за изделие от 5000 до 15000 рублей в зависимости от площади помещения, где будет установлен рециркулятор.

    Отношение к покупке рециркуляторов в чатах разное – от пассивного принятия (ничего же не изменить) до попытки купить самый дешевый, потому что все понимают, что использовать его не будут, и будет он таким же продолжением темы самого необходимого как перчатки и влажные салфетки на виду и для проверки.

    А теперь вообразите, что в семье учатся дети не только в общеобразовательной школе, но еще посещают кружки и секции. И везде родители устанавливают рециркуляторы, потому что указ об этом пришел откуда-то свыше и требует незамедлительного решения. В среднем, каждая семья сбрасывается по 500-600 рублей на рециркулятор в класс. Если ребенок активен, сумма умножается на два – за обычную школу и, скажем, за художественную. Если детей двое, и каждый куда-то ходит, оплачивать придется в размере, умноженном на четыре. А это уже весьма приличная сумма по местным меркам.

    Можно было бы пожаловаться в тоже «министерство образования». Но обратка не заставит себя ждать – либо детей переведут на дистанционное обучение (а это худший из кошмаров), либо все равно придется покупать прибор, но гнев администрации школы и классного руководителя будет страшен. Жалобщиков не любят и быстро вычисляют. И на фоне остального класса быть белой вороной не хочет никто. И пока конструкторское бюро «Донец» быстро зарабатывает на своем изобретении, родители сетуют – любое школьное начинание бьет по карману. Если ребенку не на чем сидеть, парты покупают родители. Если в классе нет шкафчиков для верхней одежды, их оплачивают тоже родители. Также обстоит ситуация со стульями, шторами, живыми цветами, техническими средствами обучения, лампочками, ремонтом в классе и оргтехникой. Учитель только проводит занятия, деликатно донося пожелания администрации о необходимом ремонте или приобретениях. Родители обеспечивают все остальное. Школа предоставляет помещение, часто пустое или непригодное для учебы. И в любом классе требуется ремонт, живые цветы, телевизор, шторы, жалюзи, ковер, моющее, новая доска и прочее-прочее, что сложно назвать навскидку, но что очень бьет по карману. Школа одна из самых дорогих опций в системе образования ребенка. И чем выше имя у школы, чем выше репутация, тем дороже обойдется учеба в ней для родителей. Знакомые рассказывали о традиции дарить крупный подарок на выпуск учителю начальных классов. Учитель попросил купить ей хороший письменный стол, а после, опомнившись, переиграла: «Стол я не унесу домой, а подарок я хочу только для себя, поэтому подарите мне что-то личное». Личным оказался тугой конверт родительской благодарности – одна из местных традиций в эру борьбы с коррупцией.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: окупанти Донбас ЛНР діти школа учитель
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    Листи з Луганська. Хочете, щоб ваші діти ходили в школу? Купуйте... рециркулятор!