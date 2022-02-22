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    Думки вголос

    Листи з Луганська. За усіма прогнозами, буде війна

    • Марина Фарба

      Мешканка Луганська

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    Пусте місто. Порожні магазини - Листи з Луганська. За усіма прогнозами, буде війна
    Пусте місто. Порожні магазини
    фото з відкритих джерел

    «Страшно» – ключове слово, девіз і слоган жителів Донбасу

    Мовою оригіналу

    Страшно было смотреть вчерашние новости и ложиться спать. И утром была мысль о чем-то непоправимом, смертельном, что уже случилось.

    Привычно мониторишь местные новости и соцсети на предмет ночных новостей. Пара человек написали в ответ на риторику Путину «Поздравляю».

    Первая мысль – издеваются? Откровение, Украину создал Ленин, оттяпав кусок у России. А как же уроки истории, наша старенькая учительница украинского в вышиванке, Шевченко, рушники, колядки? Ночь была как кошмар – что дальше? Ясно было, что хорошо и как прежде не будет ни при каком раскладе. Друзья трагично писали о том же.

    По всем прогнозам, будет война, только на нашей земле, за счет наших жизней

    Как издевка – прыжки местного депутата Нели Задираки в ответ на наше признание. И куча мужиков-депутатов вокруг, не мобилизованных на службу несмотря на их призывной возраст.

    Пустой город. Пустые магазины. За рулем машин старики и женщины. Город стариков, женщин и детей.

    Никакой реакции в ответ на подрыв машины Филипоненко (21 февраля так называемый глава «представительства» «ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко и его водитель пострадали в результате взрыва в центре Луганска – «Главком»). Хотя взрыв был такой силы, будто подорвали часть города. Из здания рядом вылетели все стекла. И никакой реакции, полная тишина, как и в случае со всеми заминированными машинами в последнее время.

    Мониторю, что происходит. Страх у всех. За свою жизнь, за мужчин, за свою семью.

    И еще один стёб уже от правительства – концерт с салютом, в ответ на который в социальных сетях разгорелся холивар – мобилизовать будут прямо от туда, с площади и не опасно ли плясать при такой частоте террактов?

    Більшість жителів не оцінили таке «свято» (скрін з соцмереж)

    Більшість жителів не оцінили таке «свято» (скрін з соцмереж)

    Ни одного комментария радости или восторга. Подозрения, что все слишком складно и быстро – сцена, растяжка, организация. Как и с мобилизацией и эвакуацией сразу же после объявления военного положения.

    Общая точка зрения без купюр – нам п... а.

    Страшно. Хочется залезть под одеяло и проснуться, чтобы все было хорошо. Друзья отвечают вяло. Им страшно не меньше, только болит у всех о своём и по-своему. Пережив войну, войны не хочешь. Утром мама опускала в погреб хлеб и воду. И тотальное чувство бессилия. Ребёнок не ходит в школу. Мы сидим дома, не понимая, что будет дальше.

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    Листи з Луганська. За усіма прогнозами, буде війна
    Листи з Луганська. За усіма прогнозами, буде війна
    Листи з Луганська. За усіма прогнозами, буде війна
    Листи з Луганська. За усіма прогнозами, буде війна
    Пусте місто. Порожні магазини. За кермом машин старі та жінки

    Марина Фарба, для «Главкома»

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    Теги: «ЛНР» війна Путін ОРДЛО окуповані території Луганськ окупація
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    Листи з Луганська. За усіма прогнозами, буде війна