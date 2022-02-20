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    Думки вголос

    Окупований Луганськ сьогодні: У чоловіків на вулицях перевіряють документи. За адресами вручають повістки

    • Марина Фарба

      Мешканка Луганська

    •  glavcom.ua
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    Судячи з коментарів у соціальних мережах, люди не вірять фотографіям і новинам: як з офіційних джерел, так і від простих городян - Окупований Луганськ сьогодні: У чоловіків на вулицях перевіряють документи. За адресами вручають повістки
    Судячи з коментарів у соціальних мережах, люди не вірять фотографіям і новинам: як з офіційних джерел, так і від простих городян

    Вчителів попередили: навчальний процес зупиняється на місяць

    Была совершенно спокойная ночь с субботы на воскресенье и такой же спокойный день

    Если не смотреть телевизор и не читать новости, угадать, что что-то происходит невозможно.

    Удивил воезд, который экстренно пустили из Луганска в Воронеж с эвакуируемыми. То есть, такая возможность была всегда, но запустили пассажирские перевозки только для эвакуации, тем самым намеренно усложняя жизнь переездами на автобусах с многочасовым ожиданием в очередях до этого. Подписью ко многим мемам в социальных сетях было «То есть могли всегда?..»

    Судя по комментариям в социальных сетях многие не верят фотографиям и новостям: как из официальных источников, так и от простых горожан.

    По школам в воскресенье раздали учителям трудовые книжки, взяв заявление, что трудовые теперь хранятся у них на руках. Предупредили, что это на месяц ориентировочно. Никаких разговоров о дистанционном обучении нет. Дистанционного обучения режиме военного положения якобы быть не может. Родители жалуются на очень сложный процесс учебы – то карантин, то война.

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    Окупований Луганськ сьогодні: У чоловіків на вулицях перевіряють документи. За адресами вручають повістки
    Окупований Луганськ сьогодні: У чоловіків на вулицях перевіряють документи. За адресами вручають повістки
    Окупований Луганськ сьогодні: У чоловіків на вулицях перевіряють документи. За адресами вручають повістки
    Окупований Луганськ сьогодні: У чоловіків на вулицях перевіряють документи. За адресами вручають повістки
    Окупований Луганськ сьогодні: У чоловіків на вулицях перевіряють документи. За адресами вручають повістки

    По улицам люди в форме просят у мужчин документы. По адресам разносят повестки. Люди в форме осматривают крыши многоэтажек, возможно, для размещения зенитных комплексов.

    Есть повышенный спрос на хлеб, питьевую воду. Разбирают хлеб прямо с машин, впрок.

    Многие знакомые сделали запасы продуктов – масло, крупы, мука консервы. Запаслись бензином.

    На улицах пустынно. Магазины и рынок вывозят товар.

    Выехал первый автобус в Россию, сформированный из учащихся школ (в субботу опрашивали через родительские чаты). Учителя предлагают родителям забирать детские документы.

    Весь день по местному телеканалу идет трансляция анализа ситуации с депутатами, Кобцевой, Юровым, Дейнего. Основной посыл – Украина не думает о людях, в то время как это делает Россия.

    Утро воскресенья ознаменовалось новостью об обстреле Пионерского, неудачном прорыве украинской армии через Северский Донец, в результате которого погибли двое мирных жителей. Имен этих жителей никто не называет, трупов не показывает… К середине дня появилась карта обстрелов со стороны Украины с выраженной динамикой к возрастанию.

    На улице до вечера было тихо и пустынно. Дети не гуляли.

    К 18:00 начали отчетливо слышаться звуки обстрелов.

    Есть мнение, что ситуация нагнетается искусственно и вся эта акция готовилась и планировалась заранее, о чем знали очень многие, предусмотрительно вывезя детей еще во время учебного процесса.

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    Теги: «ЛНР» війна Луганськ окупація
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    Окупований Луганськ сьогодні: У чоловіків на вулицях перевіряють документи. За адресами вручають повістки