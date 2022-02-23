Луганськ напередодні великої війни. Що відбувається у місті (фото)

Таксист-пенсіонер: «Боятися нічого. Війна не до нас, а від нас»

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Это самый странный День защитника Отечества из всех, что были в моей жизни. А были они за всю мою жизнь очень разными. Так вот этот день однозначно побьёт все рекорды из всех возможных.

Сюжет в духе Стивена Кинга о вымершем городе. Это самый тихий день их всех, если, конечно, не считать под тишиной залпы из «градов» и все остальное. Город будто встал на цыпочки и замер, затаив дыхание. Ни одного человека на улице за день. Ни одного у ворот. Никаких гостей, шума или перестука молотков. Даже телевизоры работают тихо, чтобы не спугнуть тишины.

Нет обычных звуков выходного, без которых нельзя представить нормальной жизни. Этот день был максимально тихим из всех. Казалось, что люди замерли и боятся пошевелиться, чтобы не выдать ничем своего присутствия. Мужчины будто стоят за шторами, опасливо выглядывая тех, кто может принести в их дом повестку в военкомат, – вызов на войну.

У единственного магазина в нашей округе было движение. Пенсионеры запасались питьевой водой и мукой, женщины набирали сумки продуктов, которые с трудом тянули домой. Кто-то видя это женское движение прокомментировал: «Город баб, дедов и детей». Будто враз исчезли все парни, юноши, мужчины, а их место заняли старики, калеки и женщины. Двое одноногих мужчин за полчаса – короли положения, не подлежащие эвакуации. Долго, не торопясь делали покупки. Их звездный час по странной иронии.

В магазине нет дешевых продуктов. Нет соли, макарон и дешевого растительного масла. Женщины готовятся к долгой блокаде, скупают стратегический запас.

Полиці у магазинах порожні

Таксист-пенсионер прокомментировал: «Бояться нечего. Война не к нам, а от нас». И мягко прошелся по пряткам с мобилизацией: «Пусть воюют те, кто за это получает деньги».

Сосед-казак оптимистично прошелся по подразделениям чеченцев, которые вот-вот должны зайти на подмогу россиянам с их мощной техникой, которую гонят по ночам.

Мнения разные, но все понимают, что война закончится только наступлением и восстановлением границ Луганской области. А это значит – война. И война страшная, кровавая, беспощадная. Война, в которой жизнь обычных людей не стоит ничего. И город снова встал на цыпочки, затаив дыхание, замерев за шторами, заложив окна подушками и одеялами. Привычно замер, надеясь, что сегодняшних жизней хватит для чьих-то амбиций в костре этой войны.

Марина Фарба, для «Главкома»

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