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    Думки вголос

    Фактори, які знесилюють Україну та кожного з нас

    • Михайло Басараб

      політолог, активіст Руху опору капітуляції

    •  glavcom.ua
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    Кожен повинен знайти собі місце в обороні держави і активно діяти там, де буде найбільш ефективним - Фактори, які знесилюють Україну та кожного з нас
    Кожен повинен знайти собі місце в обороні держави і активно діяти там, де буде найбільш ефективним
    фото з відкритих джерел

    Ми не можемо розслабитися і програти, бо нас знищать

    Не раз чув, що коли тилові міста повертаються до повноцінного мирного життя – це добре.

    Категорично не згоден з цією думкою. У нас вже є негативний досвід передчасного повернення до мирного життя у час війни. Перша фаза вторгнення у 2014 році дуже швидко стала справою лише тих, хто воював. Як результат цієї безпечності, ми отримали повномасштабне вторгнення у 2022 році.

    Якщо ми знову повторимо цю помилку, то наслідки будуть ще трагічнішими, бо:

    1. Мешканці мирних міст почнуть байдужіти до війни, зануряться в особисті справи і побут, а справжня війна буде для них перетворюватися на дедалі більшу абстракцію;
    2. На цьому фоні обов‘язково виникне і набиратиме обертів умовна «партія миру», яка закликатиме до миру за будь-яку ціну;
    3. Дедалі більша агресія буде спрямовуватися на внутрішньополітичну боротьбу, коли у політичній дискусії Росія перестане бути основним і спільним ворогом. Вся лють буде спрямовуватися на внутрішніх політичних конкурентів;
    4. Якщо у 2014 році Росія захопила Крим і частину Донбасу, то тепер окуповано значно більшу територію. Ми де-факто відрізані від моря – основної артерії для експорту та імпорту. Це колапс для економіки;
    5. Ми отримаємо ще більший відтік за кордон українців працездатного і репродуктивного віку.

    Усе це буде знесилювати Україну і кожного з нас. До того ж, Росія найімовірніше незабаром спробує зафіксувати статус-кво і втягнути нас у довготривалі переговори, щоб послабити західні санкції, виснажувати нас і готуватися після перепочинку до нового наступу на Україну.

    Для того, щоб не піти за таким сценарієм, ми не можемо миритися із затягуванням війни. Кожен з нас повинен робити все для якнайшвидшої перемоги.

    Маєш досвід і хист, йди воювати.

    Вмієш воювати без зброї, долучайся до відповідних підрозділів ЗСУ та інших відомств, щоб боротися на інформаційному чи кіберфронтах.

    Можеш допомогти Україні на дипломатичному фронті, включайся щосили.

    Маєш час і змогу допомогти як волонтер, займайся цим.

    Кожен повинен знайти собі місце в обороні держави і активно діяти там, де буде найбільш ефективним.

    Ми не можемо розслабитися і програти, бо нас знищать.

    Джерело: блог Михайла Басараба

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    Теги: Крим росія окупанти ЗСУ санкції війна волонтер агресія Україна кордон окупація #stoprussia
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    Фактори, які знесилюють Україну та кожного з нас