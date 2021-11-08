СРСР продовжить творити зло

Не покараний офіційно Совєтський Союз тепер ідеологічно живить і надихає не лише бананові диктаторські режими

Сучасна Україна переживає цілу низку правових, політичних і ментальних проблем через те, що у колективній свідомості українців Союз досі не став абсолютним злом. Люстраційне та декомунізаційне законодавство було великим кроком вперед, але це лише частина шляху до мети.

Незасуджений Радянський Союз формує негласну легітимність для претензій і агресії сьогоднішнього Кремля по всьому світу. Вся політика глобального путінського реваншизму базується на радянській спадщині.

Не покараний офіційно Совєтський Союз тепер ідеологічно живить і надихає не лише бананові диктаторські режими, а й сучасну тиху необільшовицьку революцію, яка буквально паралізує західну цивілізацію.

Не доживши до заслуженої кари, Совєти переродилися у путінську Росію. Кремлівська правляча кліка офіційно заявляє, що є продовжувачем політики СРСР.

Отже, згодом заслужене міжнародне покарання сучасної Росії має обов’язково стосуватися і СРСР. Вони повинні зазнати засудження разом. Бо не виконане завдання ХХ століття спричиняє великі проблеми у ХХІ столітті. І ми ще досі не знаємо, чим у майбутньому для планети врешті-решт обернеться непокараний Союз.

Джерело: блог Михайла Басараба

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