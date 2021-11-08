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    ЗМІ викрило світових лідерів у лицемірстві

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    80 мільйонів найбагатших людей у світі до 2030 року здійснюватимуть 16% загального обсягу викидів - ЗМІ викрило світових лідерів у лицемірстві
    80 мільйонів найбагатших людей у світі до 2030 року здійснюватимуть 16% загального обсягу викидів
    фото з відкритих джерел

    Еліта все більше розказує про необхідність зменшити споживання, хоча сама робить все навпаки

    Форбс випустив злючу статтю про те, який поганий приклад подає планеті світова еліта, котра нині зібралася на одну зі своїх модних тусовок – так званий кліматичний саміт у Глазго.

    Пишуть, що в перший день саміту в Глазго приземлилося 50 приватних літаків, а напередодні – 118. Причому, приміром, Борис Джонсон літав звідти повечеряти до Лондона, а деякі на ніч літали (спати?) у Канни на південь Європи і у Швейцарію.

    Форбс пише, що світова еліта все більше розказує простим людям про необхідність зменшити споживання, водночас її власне споживання та забруднення атмосфери шкідливими викидами зростає: «80 мільйонів найбагатших людей у світі до 2030 року здійснюватимуть 16% загального обсягу викидів у світі проти 13% у 1990 році».

    Аналогічна ситуація з їжею. Як відомо, істеблішмент пропонує масам максимально відмовитися від споживання м’яса та інших продуктів тваринного походження, бо вона погано впливає на клімат.

    Водночас учасники саміту активно споживали місцеві та привезені м’ясні делікатеси (включно з олениною). Приміром, один шотландський бургер – це 3.3 кг викидів СО2, це стільки, скільки звичайна людина продукує за день усією своєю діяльністю, споживанням.

    Нагадаю, на цьому саміті Україна зобов’язалася закрити усі свої електростанції на вугіллі не пізніше ніж через 13 років.

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    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: клімат саміт Україна Борис Джонсон
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    ЗМІ викрило світових лідерів у лицемірстві