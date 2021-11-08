Офіс Зеленського заперечує скупчення російських військ на кордоні

За словами Никифорова, Офіс президента не має інформації про стягування Росією військ до кордонів з Україною

Прессекретар президента заявив, що не знає, «навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію і чи є вона правдивою»

Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісу президента немає інформації про скупчення російських військ біля кордонів України більше, ніж зазвичай.

«Україна не має підтвердження інформації, яку раніше поширили американські ЗМІ, про те, що Росія знову нарощує кількість військових у Криму, ОРДЛО та поблизу українських кордонів», – заявив він в етері телеканалу «Дом».

За словами речника Володимира Зеленського, Міноборони не підтверджує інформацію про стягування військ і називає її поширення «елементами психологічного чи пропагандистського тиску».

Крім того, на нещодавній селекторній нараді із головою держави виступав головнокомандувач Збройних сил України, який «не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити», запевнив Никифоров.

«Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи вона правдива. Але Офіс президента на даний момент не має жодної підтверджуючої інформації», – підсумував він.

Напередодні представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати відстежують «незвичну активність» військового контингенту РФ біля кордону України та «консультуються із союзниками» щодо переміщення російських військ.

Своєю чергою виконувачка обов’язків заступника керівника місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер закликала Росію припинити агресію та виконувати власні зобов’язання з припинення війни на Донбасі.

Упродовж декількох останніх тижнів Росія знову почала стягувати свої війська та техніку до кордонів з Україною. Переміщення військ РФ на тлі напруженості між Москвою та НАТО викликало занепокоєння у США та ЄС.

2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.