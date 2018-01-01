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    Думки вголос

    Як СБУ реагує на діяльність Московської церкви в України

    Не питайте, що то за «колокольний дзвін»
    Нещодавно всі згуртовано стурбувалися через діяльність УПЦ (МП) на території України, питають - до яких це пір триватиме? Але то емоції та політика. Є у нас фахово підготовлені професійні структури, які тою проблематикою опікуються - та відповідають за поточний стан проблеми. В Департаменті захисту національної державності СБ України є ціле
    • Юрій Михальчишин
    • Сьогодні, 16:20
    • Розсилка

    Не питайте, що то за «колокольний дзвін»

    Нещодавно всі згуртовано стурбувалися через діяльність УПЦ (МП) на території України, питають - до яких це пір триватиме?

    Але то емоції та політика.

    Є у нас фахово підготовлені професійні структури, які тою проблематикою опікуються - та відповідають за поточний стан проблеми.

    В Департаменті захисту національної державності СБ України є ціле управління «Н», до завдань якого, зокрема, належить протидія деструктивному впливу закордонних клерикальних центрів, висловлюючись мовою бюрократії.

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    Весь час, що я працював, це управління очолював дядя, який згідно плану «Бумеранг» мав подбати про, цитую, «проведення профілактично-роз’яснювальних бесід з представниками УПЦ-КП (Володимирський та Михайлівський собори) з метою утримання від участі у протестних заходах (нездійснення оповіщення мітингувальників через колокольний дзвін»).

    Ще Ющенко нагородив його орденом Данила Галицького.

    Тому не питайте, що то за «колокольний дзвін». 

    Дякую за увагу.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    СБУ УПЦ МП релігія православна церква
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