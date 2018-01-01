Як СБУ реагує на діяльність Московської церкви в України

Не питайте, що то за «колокольний дзвін»

Нещодавно всі згуртовано стурбувалися через діяльність УПЦ (МП) на території України, питають - до яких це пір триватиме? Але то емоції та політика. Є у нас фахово підготовлені професійні структури, які тою проблематикою опікуються - та відповідають за поточний стан проблеми. В Департаменті захисту національної державності СБ України є ціле

Не питайте, що то за «колокольний дзвін»

Нещодавно всі згуртовано стурбувалися через діяльність УПЦ (МП) на території України, питають - до яких це пір триватиме?

Але то емоції та політика.

Є у нас фахово підготовлені професійні структури, які тою проблематикою опікуються - та відповідають за поточний стан проблеми.

В Департаменті захисту національної державності СБ України є ціле управління «Н», до завдань якого, зокрема, належить протидія деструктивному впливу закордонних клерикальних центрів, висловлюючись мовою бюрократії.

Весь час, що я працював, це управління очолював дядя, який згідно плану «Бумеранг» мав подбати про, цитую, «проведення профілактично-роз’яснювальних бесід з представниками УПЦ-КП (Володимирський та Михайлівський собори) з метою утримання від участі у протестних заходах (нездійснення оповіщення мітингувальників через колокольний дзвін»).

Ще Ющенко нагородив його орденом Данила Галицького.

Тому не питайте, що то за «колокольний дзвін».

Дякую за увагу.

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