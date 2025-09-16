Головна Думки вголос Юрій Михальчишин
Перед Волинню 1943 року була зґвалтована Галичина у 1930 році

glavcom.ua
Роковини масових репресій Польщі проти Галичини
фото: lib.in.ua

Роковини масових репресій

Нині вшановуємо роковини масових репресій польської держави проти українського населення Галичини (так звана «пацифікація»), що розпочалися 16 вересня 1930 року та тривали до листопада (проведення виборів до польського парламенту).

Персонально відповідальні за масовий терор проти українців – прем’єр-міністр Польщі, лідер польськофашистського режиму т.зв. «санації» маршал Ю. Пілсудський та очільник МВС Ф. Славой-Складовський.

Виконавці: територіальні органи МВС і поліції Львівського, Тернопільського та Станіславського воєводств, підрозділи Війська польського, дислоковані у Галичині.

Мета: придушення українського визвольного руху, нищення осередків громадянського суспільства, зниження економічного потенціалу українства, зменшення результатів українських партій на «парламентських виборах».

Репресивна операція польської поліції та спецслужб розпочалася арештами поміркованих українських галицьких політиків (Д. Паліїв, В. Целевич, І. Ліщинський), продовжилась арештом і убивством радикальних керівників українського підпілля типу Юліана Головінського, далі було проведено понад 5000 обшуків, заарештовано 1739 українців, здійснено фізичні розправи над тисячами місцевих українських активістів, над ветеранами польсько-української війни 1918–1919 рр., вчителями, священниками (семеро отців убито).

Обшуки, арешти та побиття українців супроводжувалися масовим та цинічним приниженням людської та національної гідності наших співвітчизників, моральним приниженням мирних цивільних людей (стояння на колінах та спів польського гімну).

Удар польської репресивної машини було спрямовано також проти інфраструктури українського громадянського суспільства: погроми українських кооперативних крамниць, кредитних спілок, клубів-читалень «Просвіти», церков і шкіл; закрито українські гімназії в Тернополі, Станіславові та Рогатині; ліквідовано осередки молодіжної організації «Пласт» та спортивних товариств «Сокіл» та «Луг». В сільській місцевості здійснювалися грабежі продовольства та фуражу для забезпечення карателів.

Надійшло близько 40 повідомлень про зґвалтування українок.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зґвалтування населення Польща Україна українці

