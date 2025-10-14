Головна Думки вголос Юрій Михальчишин
Юрій Михальчишин

14 жовтня – день, важливий для гарту армії і нації

glavcom.ua
фото: Сухопутні війська ЗСУ.

Дух нашої Армії – непереможний і безсмертний

Офіційний календар розмив сьогоднішнє свято на декілька нових, але 14 жовтня – це ідеальний день народження УПА та водночас день добровольця.

Його завжди відзначала не офіціозна, а справжня, національна, невіртуальна Україна – від лісових бункерів і гірських галявин, де шикувалися сотні УПА, до воркутинських бараків, де каралися полонені повстанці.

Вулицями пострадянських міст марширували сивочолі ветерани й молоді ідеалісти, на яких псевдоукраїнська влада спускала відгодований міліцейський спецназ.

Дух нашої Армії – непереможний і безсмертний, він не підвладний календарям і реформам.

Народжений безкомпромісним опором жменьки ідеалістів під проводом полковника Коновальця, УПА кинула виклик усім імперіям і недоімперіям свого часу. Організація українських націоналістів налічувала лише кілька тисяч осіб, але саме вона змогла дати по зубах Сталіну в 1939-му, коли всі інші структури просто зникли. Створена на її основі Українська Повстанська Армія під командуванням Романа Шухевича здобувала кожен набій і кожен снаряд у бою з окупантами – і мала підтримку сотень тисяч простих українців.

Сьогодні український визвольний рух живе в рядах Збройних сил: бригади й корпуси тримають сотні кілометрів фронту й дають надію мільйонам, що Москва цього разу обламає криваві ікла об наш спротив.

Пережили Сталіна, Берію, Меркулова та Абакумова з Судоплатовим – переживемо й цих.

Україна – мазепинська, шевченківська, петлюрівська, бандерівська та сучасна – дихає, живе, бореться і не здається. Як не здавалась Українська Повстанська Армія.

Час врешті й реалізувати повернення заслужених звань Героя України генералу Роману Шухевичу та Степану Бандері. Досить посилатися на куплені рішення донецьких судів.

Слава Україні!

Героям слава!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія ОУН-УПА українці ЗСУ

Юрій Михальчишин

14 жовтня – день, важливий для гарту армії і нації
14 жовтня – день, важливий для гарту армії і нації
Перед Волинню 1943 року була зґвалтована Галичина у 1930 році
Перед Волинню 1943 року була зґвалтована Галичина у 1930 році
Переплисти Тису в зворотній бік
Переплисти Тису в зворотній бік
Якою буде влада США після виборів
Якою буде влада США після виборів
Кремль обрав країну для нової «спецоперації»?
Кремль обрав країну для нової «спецоперації»?
Трамп переможе? Що може змінити ситуацію
Трамп переможе? Що може змінити ситуацію

