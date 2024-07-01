Кремль обрав країну для нової «спецоперації»?

У Росії загрожують новою хвилею ескалації одній з країн Європейського союзу

А от і кандидатура на локацію наступної «сво».

Заступник секретаря Ради безпеки РФ Рашид Нургалієв 27 червня 2024 року заявив, що Фінляндія «підтримує київський неонацистський режим, виношує жахливі плани винищення слов’ян, вступає в антиросійські альянси у розрахунку на реванш за розгром у 1944 році своїх військ, дозволяє собі викличну антигуманну риторику стосовно російського населення».

Формальним інформаційним приводом для нарощення ступеня агресивності риторики російського воєнного злочинця стали святкування та урочисті заходи з нагоди 80-ї річниці звільнення Карелії від військ Фінляндії у 1944 році у ході Другої світової війни.

Проте за функціональним наповненням цих заяв може стояти підготовка чергового витка ескалації проти «колективного Заходу»/блоку НАТО/держав Північно-західної Європи, що стане першим випробуванням на антикризовий менеджмент в умовах реального часу для блоку НАТО у транзитний період між припиненням повноважень Єнса Столтенберґа та прийняттям посади його наступником Марком Рютте.