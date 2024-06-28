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Юрій Михальчишин Політичний діяч

Трамп переможе? Що може змінити ситуацію

glavcom.ua
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За опитуванням глядачів телеканалу CNN, 67% аудиторії вважає, що перемогу на дебатах здобув Дональд Трамп
скріншот з трансляції

Вперше в політичній історії США виник прецедент публічного обговорення доцільності заміни кандидата в президенти у розпалі виборчої кампанії

Перші офіційні передвиборчі теледебати Дж. Байдена та Д. Трампа пройшли 27 червня 2024 р. в м. Атланта (штат Джорджія) на телеканалі CNN.

За опитуванням глядачів телеканалу CNN, 67% аудиторії вважає, що перемогу на дебатах здобув Д. Трамп, і лише 33% переконані, що перевагу мав Дж. Байден; напередодні дебатів 45% глядачів вважали, що чинний президент вИграє в дискусії.

Наслідки: Наступні дебати на цьому ж майданчику за аналогічною формулою заплановано на 10 вересня 2024 р. Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 р., Ключову роль у передвиборчому процесі в США відіграють так звані «спірні штати», де виборчі уподобання складаються таким чином, що ані Республіканська, ані Демократична партії не мають сталої електоральної переваги – на даному етапі політичного циклу це сім штатів (Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія, Північна Кароліна та Вісконсин).

У всіх цих штатах, за винятком Північної Кароліни, Джозеф Байден виграв з невеликим відривом у листопаді 2020 р., проте на даний час за результатами всіх соціологічних опитувань у 6 з 7 цих штатів (крім Північної Кароліни) Трамп випереджає конкурента на 3-4%.

Вперше в політичній історії США виник прецедент публічного обговорення доцільності заміни кандидата в президенти у розпалі виборчої кампанії, до якого долучаються і партійні функціонери Демократичної партії, і представники депутатського корпусу, і афілійовані експерти. Однак жодна з названих кандидатур на заміну Дж. Байдена перед партійним з’їздом (віцепрезидентка Камала Гарріс, дружина 44-го президента США Мішель Обама, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом) не володіє достатнім ресурсом для кваліфікованої заміни.

За сукупності вказаних обставин, сформований тренд виборчої кампанії в США може змінитися виключно в результати гострої внутрішньо- або зовнішньополітичної кризи. До другої категорії подій можуть належати:

  • відкритий конфлікт Ізраїлю з Іраном через введення військ в Південний Ліван;
  • воєнна провокація РФ проти однієї з держав НАТО (Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція) для демонстрації бездіяльності США;
  • ядерний шантаж з демонстрацією застосування тактичної ядерної зброї (згідно з доктриною Патрушева «ескалація для деескалації»)
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Джерело
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Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп Мішель Обама дебати Камала Гарріс

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