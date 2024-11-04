Якою буде влада США після виборів

А якими будуть наслідки для України?

За дві доби до виборів президента США рейтингова ситуація практично не змінилася: Камала Гарріс (Демократична партія) набирає 44% голосів виборців, Дональд Трамп (Республіканська партія) – 43% голосів за похибки величиною в 3%. Зокрема, Гарріс зараз з невеликим відривом лідирує в Неваді, Північній Кароліні та Вісконсині, тоді як Трамп лідирує в Аризоні; опитування свідчить, що обоє кандидатів мають однакову підтримку у Мічигані, Джорджії та Пенсильванії.

Оскільки результати в усіх семи штатах перебувають в межах статистичної похибки, це означає, що ніхто з кандидатів не має остаточної переваги в жодному зі штатів, і вирішальним для результату буде набір ситуативних чинників у сам день голосування 5 листопада 2024 року.

За повідомленнями Washington Post, лідери держав ЄС готуються до можливої перспективи співпраці з США за керівництва Трампа (зменшення ролі США в роботі НАТО, підняття тарифів на європейські товари, вихід з кліматичних угод).

Консолідованій позиції ЄС у взаємодії з проактивними США перешкоджатиме відсутність лідера масштабу Ангели Меркель – очільники провідних держав Європи Е. Макрон, О. Шольц та К. Стармер відчувають серйозні проблеми з легітимністю через падіння електоральної підтримки.

Всередині США, враховуючи те, що республіканські політичні технологи розробили успішні стратегії перехоплення більшості і в Сенаті, і у Палаті Представників, Демократична партія опинилася перед ризиком втратити всі ключові важелі впливу у федеральній владі. Так, соціологи з FiveThirtyEight прогнозують 53-відсотковий шанс республіканців втримати більшість у Палаті представників та високу ймовірність перехоплення контролю над Сенатом.

Станом на листопад 2024 року Палата представників США складається з 221 депутата від Республіканської партії та 213 депутатів від Демократичної партії (1 місце вакантне); Сенат США демонструє наступний розподіл: Демократична партія – 47 депутатів, Республіканська партія – 49 депутатів, незалежні – 4 депутати.

Майбутня адміністрація Трампа, за такого розвитку подій, зможе реалізовувати свою політику без спротиву з боку Конгресу. Враховуючи чинний консервативний склад Верховного Суду, усі гілки федеральної влади у США – виконавча, законодавча та судова – опиняться під контролем Республіканської партії.

Втрата демократами електорального імпульсу дасть республіканцям унікальну можливість отримати контроль над усіма гілками федеральної влади США.

Наслідки: національні інтереси України полягають у мінімізації ризиків від різкої зміни влади у Вашингтоні, або ж її дестабілізації.