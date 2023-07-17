140 мільйонна «країна-ідіот» не збирається програвати цю війну

Чи можемо ми програти війну?

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Так.

Якщо продовжимо вимивати гроші з бюджету десятками мільйонів на стадіони, барабани, бордюри, бігові доріжки та інший антураж мирного часу або закуповувати потрібні речі за завищеною вартістю, ми можемо програти

Якщо не припинимо заплющувати очі на те що на податковій та митниці заробляє не лише державний бюджет, ми можемо програти

Якщо нульова толерантність до корупції не стане пріорітетом державної політики від Офісу Президента до медсестри державної лікарні, ми можемо програти

Якщо політики у своїх діях будуть послуговуватись бажанням повернути або отримати владу, ми можемо програти

Якщо не закриємо кордон для втікачів і не припинимо штампувати здорових інвалідів, ми можемо програти

Якщо не повернемо підтримку Сил Оборони донатами до рівня першого півріччя повномасштабного вторгнення, ми можемо програти

Якщо будемо вважати, що Перемога – це ті хлопці та дівчата, чоловіки та жінки з Сил Оборони і якось воно буде, ми можемо програти

Все з переліченого вбиває наших захисників і захисниць. Віддаляє Перемогу. Допомагає ворогу.

140 мільйонна «країна-ідіот» не збирається програвати цю війну. Для путіна ця війна – це квиток в один кінець. Вони продовжуватимуть нас знищувати повільно чи швидко. Вони можуть робити це ще рік і два і три. Їх 100 мільйонів.

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Час зрозуміти, що вихід на адмін кордони до кінця весни – ІПСО на експорт. Повертатись до тями.

Ми місяць збираємо 30 мільйонів на реби для першої лінії оборони, які захищатимуть життя та техніку, а ділки з Житомира вирішили 70 злити за раз на ремонт стадіону. У нас що Житомир в Європейський союз вступив? Чи виграв право на проведення чемпіонату світу з футболу?

І це лише один приклад. 70!!! мільйонів на стадіон – це означає що син або донька не дочекається батька з фронту, тому що у нього не було дрона щоб прочитати ситуацію. Мати більше не зазирне в очі своєї дитини, тому що евакуаційне авто було одне і неброньоване. Дружина не обійме чоловіка, а чоловік – дружину, тому що не було тепловізора. Одного тепловізора. І так щодня.

Кожен вчинок окремої людини в цей час – це щоразу вибір між спільною Перемогою і спільною поразкою.

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Обирайте Перемогу.