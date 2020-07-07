МЗС просить авіакомпанії зупинити продаж квитків українцям, яких можуть не пустити на кордоні



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У МЗС нагадали, що відповідальність за дотримання правил в’їзду до інших країн несуть самі мандрівники

Міністерство закордонних справ просить запобігти продажу авіаквитків за кордон громадянам України, яких наразі через карантинні обмеження просто можуть не впустити до країни призначення.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

Отже, Міністерство закордонних справ України звернулося з офіційним листом до Міністерства інфраструктури та Державної авіаційної служби України з рекомендаціями провести відповідну роз’яснювальну роботу з авіакомпаніями, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення з України.

«Наша мета – унеможливлення продажу квитків громадянам України до країн, що не дозволяють в’їзд українським туристам, та/або які не мають підтверджувальних документів, необхідних для безперешкодного в’їзду до країни призначення (дозволів на проживання, документів навчальних закладів, підтвердження компетентних органів країни в’їзду тощо)», - пояснюють у повідомленні.

У МЗС нагадали, що при цьому відповідальність за дотримання правил в’їзду до інших країн несуть безпосередньо самі мандрівники, та пояснили, як підготуватися до подорожі, щоб не повторити долю українців, які вже третю добу ночують в ізоляторі аеропорту Афін.

«Безвізовий режим з Європейським Союзом передбачає не лише права на вільне пересування українців в ЄС, а й зобов’язання, зокрема, щодо поваги і дотримання законів і правил країн ЄС», - наголошує МЗС.

У МЗС України раніше заявили, що застряглі в Афінах українці потрапили в таку ситуації з вини авіакомпаній, тому вони мають повернути українців до Києва за свій рахунок.

Нагадаємо, що громадяни України, яким 4 липня було відмовлено у в’їзді до Греції, третю ніч провели в ізоляторі аеропорту Афін.

На даний момент там перебувають 16 українців, в тому числі двоє дітей. У понеділок одній із затриманих українок дозволили перетнути грецький кордон. Для киянки Анни зробили виняток, як для студентки.

Вчора ввечері їм озвучили, що у вівторок заплановані рейси Ryanair та Wizz Air до Києва. Цими компаніями прилетіли українці до Афін і ними мають повертатися.

У посольстві закликали українців уважно перевіряти інформацію про режим в’їзду до Греції – за інтерактивною мапою МЗС, сайтом та Facebook-сторінкою посольства.

Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

До слова, у Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.