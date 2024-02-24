Головна Думки вголос Михайло Ткач
search button user button menu button
Михайло Ткач Журналіст

Світ приречений, якщо ним і далі будуть керувати нелюди

glavcom.ua
Людство знову підходить до краю прірви?
фото: Depositphotos

«Зло обов’язково переможе того, хто відмовиться перемогти зло»

Не 4.5.0. Розпочався третій рік повномасштабної війни з росією. І скільки їх ще буде ніхто не знає.

Наше геополітичне та фізичне існування окрім нашого бажання сьогодні залежить від стількох зовнішніх і внутрішніх факторів, негативний прояв яких дивним чином збігається в часі, що перевзутися може навіть найзапекліший оптиміст.

Остання міжнародна безпекова Мюнхенська конференція нагадує Мюнхенський диктат 1938 року.

Звідки «чемберлени» зі всього Світу намагаються за інерцією привезти «мир для свого покоління», не дивлячись на те, що вже йде війна, в якій неможливо не взяти участь.

Для нашого ворога саме цей мюнхенський захід є одним з ключових. І саме наша країна була є і буде одним з ключових об‘єктів заздрощів неспроможного на поступ мішка з кістьми і страхами.

Багато лідерів західного Світу в ці дні даремно роблять ставку на риторику, підміняючи словами дії, а відтак і результат.

У 1938 році британський прем‘єр-міністр також не вірив, що у гітлера є ще якісь «подальші агресивні плани» поза межами Чехословаччини. Тим самим додавши гітлеру віри у свої подальші агресивні плани та індустріального потенціалу на теренах цинічно відданої під окупацію країни. (Як тоді діяли Польща, Угорщина та Словаччина в ці дні краще і не згадувати).

Бо зло обов’язково переможе того, хто відмовиться перемогти зло.

Бо за ці недалекоглядні слова невідповідного часу лідера британська нація згодом дуже дорого заплатила. І грошима і життями свого покоління.

Цей Світ, очевидно, приречений, якщо ним і далі будуть керувати нелюди. В той час як люди на чолі урядів та країн будуть і далі відмовлятись керувати Світом. Діяти проактивно, а не лише реагувати на дії.

Будуть і далі визнавати право вбивати меншого і слабшого. Будуть і далі лише засуджувати нелюдей на словах і купувати російську нафту. Будуть і далі дозволяти нелюдам бути нелюдами. Дозволяти нелюдам бути.

Це погана тенденція не лише тому, що зараз гинемо ми, а не вони.

Якщо росія може керувати Світом шляхом вбивства людей, тоді чому у цьому збоченному розумінні росії не мають загинути всі, хто не захоче щоб ними керувала росія?

Нам всім було б легше якби західні політики уважно подивились і на цю тенденцію і на своїх дітей. Вже за декілька років може так статись, що їм доведеться пояснювати своїм дітям: скільки коштував порятунок їх ніг, рук та життів.

Пояснювати чому вони не врятували їх попри те що мали в кошторисах своїх країн більше ніж достатньо для цього коштів. Адже зараз для порятунку потрібно лише дістати з кишені гаманець. Але, як бачимо, це незручно робити коли руки зайняті круасаном і келихом у готелі в Мюнхені.

Просто зараз вони дозволяють злу взяти гору. Дозволяють вбивства і катування. Легалізують насильство – як спосіб для досягнення політичних цілей.

Толерують щоденні терористичні атаки на вулиці за їх вікном допоки вони відбувається на вулиці і по той бік вікна.

Останнім часом все менше оптимізму додає вже звичне і подібне до паліативних заходів для невиліковно хворих: «Ми будемо підтримувати Україну стільки – скільки потрібно».

Мені здається, єдине, що важливо визнати тим, хто це повторює, обманюючи насамперед самих себе: «стільки – скільки потрібно» – це має бути про обсяг військової допомоги, а не про час. Тому «скільки саме потрібно» вони точно знають. Але навмисно переводять конкретні кроки, кількості і суми в абстрактну площину невизначеностей.

Гадаю, наші західні партнери розуміють, що саме і як скоро нам загрожує без західної допомоги. І скільки саме нам потрібно щоб цього не сталось.

Розуміють, що між «цим» і угодою з росією в будь який момент нам може доведеться обирати.

І чим швидше поляки усвідомлять, що політична блокада українського кордону тракторами польських фермерів в найгіршому з варіантів не зупинить російські танки, тим меншою буде така імовірність. Розсипане зерно не зупинить тим паче.

Бо дуже зручно виглядати як фортеця лише допоки на неї не напали. І мати український мур зручно не менш.

І майже неможливо стати фортецею після нападу. Але нам вдалося. Разом.

Багато хто (як з числа західних лідерів так і серед наших можновладців та громадян) і досі намагається чіплятись подумки за минуле життя, вважаючи що «це» минеться. Натомість знайомі військові часто і слушно повторюють про важливість не заперечувати, а прийняти цю реальність. І знайти в ній себе в найбільш ефективний спосіб.

Ніхто не знає чи буде в нас четвертий рік повномасштабної війни з росією. Чи буде росія 12 місяців потому? Чи буду я. І чи будемо ми. Або хтось з читачів цього тексту. Чи буде політично існувати хтось з тих, від кого тут і зараз залежить питання нашого фізичного існування. Існування як незалежної країни вільних людей.

«Звернімося тому до виконання свого обов'язку і триматимемося так, щоб, якщо нашій країні судилося проіснувати ще тисячу років, люди б сказали: «Це був їхній зоряний час».

Перефраз однієї з улюблених цитат Вінстона Черчілля.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна військові Україна 24 лютого

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
США намагалися мінімізувати проблеми, але це тільки заохотило РФ до нападу на Україну
Курт Волкер назвав головну помилку США у відносинах із Росією
3 лютого, 10:00
Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Путіна зупинить лише перемога України
Міністр закордонних справ Литви пояснив, що зупинить Путіна
29 сiчня, 09:53
Міжнародний депозитарій Euroclear отримав близько 4,4 млрд євро відсоткових доходів від заморожених активів РФ
ЄС не зможе віддати Україні прибуток від російських активів за 2023 рік – FT
1 лютого, 21:23
Внаслідок санкцій проти Росії на території ЄС, Австралії та країн «Групи семи» були знерухомлені близько 260 млрд євро активів Центробанку РФ
Рада ЄС схвалила використання прибутку від заморожених активів РФ для України
12 лютого, 19:05
Білоруський президент Олександр Лукашенко
Лукашенко дозволив військовим застосовувати зброю проти цивільних
5 лютого, 23:58
Росіяни вчать дітей стріляти та плести маскувальні сітки за лічені кілометри від Норвегії
Російські діти вчаться стріляти біля кордону з Норвегією – ЗМІ
16 лютого, 12:11
Наслідки ракетної атаки на столицю
ISW проаналізував ракетну атаку РФ на Україну 7 лютого
8 лютого, 06:15
Андрій Козінчук вважає, що військові можуть дочекатися демобілізації не раніше 2025 року
Військовий психолог пояснив, чому бійців ЗСУ ще не скоро демобілізують
11 лютого, 15:33

Михайло Ткач

Світ приречений, якщо ним і далі будуть керувати нелюди
Світ приречений, якщо ним і далі будуть керувати нелюди
Корупція в Україні. Що ми можемо вдіяти?
Корупція в Україні. Що ми можемо вдіяти?
Чи можемо ми програти війну?
Чи можемо ми програти війну?
Світові лідери підштовхують Путіна до Третьої світової
Світові лідери підштовхують Путіна до Третьої світової
Путін помре
Путін помре
Покривати своїх депутатів президент готовий, а от відповідати за свої дії – ні
Покривати своїх депутатів президент готовий, а от відповідати за свої дії – ні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто
26K
Ілон Маск ошелешив несподіваним дописом у соцмережі
16K
Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні
14K
Стало відомо, хто стоїть за атакою на один із найбільших металургійних комбінатів РФ
11K
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
5184
Повітряні сили збили літак А-50

Новини

Удар по Одесі, пожежа на металургійному комбінаті у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого
Сьогодні, 04:50
День народження лотереї. Що світ відзначає 24 лютого
Сьогодні, 00:20
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
Вчора, 16:37
Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Вчора, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua