Зеленський знову дасть зрозуміти, що куму Єрмака можна і далі порушувати закон?

«Весна покаже хто де ...святкував»

Коли я стояв вчора на набережній і дивився як заступник керівника фракції Слуга народу в оточенні гостей стрибає на балконі п‘ятизіркового готелю, дивлячись на святковий салют до Дня народження своєї дружини, я почав пригадувати статистику яку більшість з вас теж бачить щодня. Так за три доби до дня народження дружини Тищенка було 42 745 випадків зараження та 1 128 смертей через ковід-19.

Жоден з кількох десятків гостей які прийшли на свято до заступника керівника фракції Слуга народу не надягнув маску коли заходив в готель. Далі без масок вони поїдуть по магазинах, на заправки, будуть гуляти парками. А далі нова статистика. Чи гарантує пан заступник керівника фракції Слуга народу, що ніхто з них не захворів під час святкування? Чи гарантує, що ніхто з них не заразить чи як наслідок не вб‘є нікого з оточуючих?

Ні. Заступник керівника фракції Слуга народу не може гарантувати. Він другий локдаун демонструє що його життя цінніше за життя оточуючих. Що його свята і розваги обов‘язковіші за свята і розваги інших людей. Він служить своїм інтересам і собі.

А я гадав що назва партії «Слуга народу» має інший зміст.

Головний слуга народу (або як його ще називають підлеглі «перший») знову нічого не скаже як це було з рестораном Велюр?

Знову зробить вигляд що подібна поведінка прийнятна для людей які представляють його партію, його фракцію і народ який обрав і його і їх?

Знову дасть зрозуміти що куму керівника офіса президента Єрмака не лише можна потрапити у Верховну Раду, а й можна порушувати закони, користуючись тим що він у Верховній Раді?

Не для кого не секрет, що багато з тих, кого Володимир Зеленський за рахунок народу наділив владою зараз часто використовують цю владу на свою користь. Вони впевнені що їм за це нічого не буде. Таким людям я пропоную подивитись на те що сталося з багатьма «особами наближеними до імператора» попередніх каденції. Де вони зараз живуть? І на що сподіваються?

Я пропоную переглянути наш новий матеріал «Слуга порушення карантину».

І погуглити значення слова «нувориш»

Дякую команді Схеми: корупція в деталях - RFERL за роботу протягом доби і Ярослав Бондаренко за те що може круто знімати на набережній шість годин поспіль.

Поки представники влади за старою звичкою зробили паузу і чекають чи достатньо цього разу буде доказів, ми продовжуємо робити свою роботу.

«Весна покаже хто де ...святкував»

P.S. І, до речі, салюти в Києві теж заборонені. Поки війна.

Джерело: блог Михайла Ткача

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