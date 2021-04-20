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    «Слуга народу» поїхав до невизнаного президента Лукашенка (відео)

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    Нардеп від &laquo;Слуги народу&raquo; Євгеній Шевченко та Олександр Лукашенко - «Слуга народу» поїхав до невизнаного президента Лукашенка (відео)
    Нардеп від «Слуги народу» Євгеній Шевченко та Олександр Лукашенко
    Фото: Белта

    Народний депутат Шевченко зізнався, що давно мріяв про зустріч із Лукашенком

    Нардеп партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко приїхав на зустріч до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. Шевченко заявив, що завжди мріяв про таке знайомство, повідомили в пресслужбі Лукашенка.

    Зазначається, що зустріч відбулася у кабінеті білоруського президента.

    Вітаючись, Лукашенко сказав, що йому приємно познайомитися з нардепом: «Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів». На що Шевченко відповів, що йому велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.

    «Дуже важлива ця наша зустріч, як такий добрий сигнал. Я сподіваюся, що це буде добрим сигналом, виходячи з того, що я знаю про вас і вашу позицію щодо українсько-білоруських відносин і взагалі стосовно Білорусі», – сказав Лукашенко.

    Нагадаємо, на президентських виборах у Білорусі, за даними ЦВК, вшосте переміг Олександр Лукашенко. Виборчий штаб Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. Сама опозиціонерка виїхала з країни до Литви після подання скарги до ЦВК. Україна не визнає Лукашенка як президента Білорусі.

    Раніше Олександр Лукашенко анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 22 квітня.

    Раніше зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Раніше повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко політика партія Слуга народу
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