«Слуга народу» поїхав до невизнаного президента Лукашенка (відео)
Народний депутат Шевченко зізнався, що давно мріяв про зустріч із Лукашенком
Нардеп партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко приїхав на зустріч до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. Шевченко заявив, що завжди мріяв про таке знайомство, повідомили в пресслужбі Лукашенка.
Зазначається, що зустріч відбулася у кабінеті білоруського президента.
Вітаючись, Лукашенко сказав, що йому приємно познайомитися з нардепом: «Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів». На що Шевченко відповів, що йому велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.
«Дуже важлива ця наша зустріч, як такий добрий сигнал. Я сподіваюся, що це буде добрим сигналом, виходячи з того, що я знаю про вас і вашу позицію щодо українсько-білоруських відносин і взагалі стосовно Білорусі», – сказав Лукашенко.
Нагадаємо, на президентських виборах у Білорусі, за даними ЦВК, вшосте переміг Олександр Лукашенко. Виборчий штаб Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. Сама опозиціонерка виїхала з країни до Литви після подання скарги до ЦВК. Україна не визнає Лукашенка як президента Білорусі.
Раніше Олександр Лукашенко анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 22 квітня.
Раніше зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Раніше повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.
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