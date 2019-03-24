Чому Вакарчук тепер мовчить?

Мене прям мучить питання: куди подівся чи чому заліг на дно всезнаючий політрадник Святослав Вакарчук?

Слава, настав час записати відеозвернення до Зеленського! Насправді, все просто - це дзеркальна відповідь. Вона має бути така:

«Вова, ну ШО? Я залізно «ні», може і ти «ні».. А то всі запитують: «Чому я ні? А шо я? Зрозуміло! А тобі навіщо це? Подумай про Україну!»

Нагадаю, що на День Конституції Зеленський сказав: «В этот день у меня только один вопрос. Слава, ну что. Ты «да» или «нет»? Потому что если ты железно «да» или точно «нет» - ну тогда и я. А то все снова спрашивают: «Ну шо я, шо я». А шо я? Я-то понятно. Шо ты? Просто если ты и я - то это мы, понимаешь? А если мы - то это всех».

Джерело: блог Тетяни Мокріді

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