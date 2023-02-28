Головна Думки вголос Тетяна Мокріді
search button user button menu button
Тетяна Мокріді Політтехнолог

Що знають у світі про війну в Україні?

glavcom.ua
Необхідно розповідати про Україну постійно: від серйозних публікацій в медіа – до коротеньких різнопланових відео англійською в соцмережах
фото: facebook/Тетяна Мокріді

Чи не припиниться допомога? Чи не втомляться наші союзники від цієї війни?

В листопаді 2024 року в США відбудуться чергові президентські вибори. Кого висунуть на ці перегони демократи і республіканці невідомо. Є нюанс, про який мало говорять, але його не зміниш: Джо Байдену – вже 80 років, Дональду Трампу – 76. І вони обидва очолюють рейтинг найстарших президентів США (третє місце посідає Рональд Рейган). Щоправда, Трамп вже одноосібно ухвалив рішення позмагатися за президентське крісло і проводить зустрічі з людьми.

Якщо президент Байден говорить, що «Україна ніколи не стане жертвою Росії» і допомога не припиниться, бо «це може тривати довго і багато ще буде трагедій». То 45-й президент Трамп переконує людей в тому, що можна домовитися і нема потреби витрачати мільярди. І він обіцяє зупинити війну лише двома телефонними дзвінками – президенту Зеленському і путіну. Він впевнений в своїй унікальності: президент Макрон і президент Ердоган не змогли, а він зможе. Ще буде чимало заяв, починає колотиться…

Україна, безумовно, стане темою цих виборів. І тут не йдеться про те, що поруч з нашими солдатами мають стати зі зброєю солдати НАТО, а йдеться про фінансову допомогу. США вже надала нам 28 млрд доларів, а країни НАТО загалом – 120 млрд. І саме це обговорюється на американських кухнях. На що і на кого йдуть гроші платників податків? Бо США – «it’s all about money».

Ви не уявляєте як вибухають всі американські ЗМІ навіть при невеличкому корупційному скандалі в Україні. І це ще більше підігріває розмови про припинення надання допомоги, ріст цін і податків через російську-українську війну. Пересічний американець не буде знати географічне розташування України і столицю Київ, але буде знати про корупцію в якомусь з відомств.

І я прошу: не живіть стереотипом про те, що інформації про Україну достатньо. Недостатньо! Необхідно розповідати про Україну постійно: від серйозних публікацій в медіа – до коротеньких різнопланових відео англійською в соцмережах. Переважна більшість американців не читають газети, не дивляться теленовини, у них навіть не підключені телеканали. З розмови з ними я зрозуміла, що це така філософія життя, яку вони називають «обмежити себе від поганих новин». Вони створили світ власний світ, в якому їм добре. І після Афганістану, В‘єтнаму і Кореї будь-яка війна за участю США – це виключення з доктрини ізоляціонізму. Повне несприйняття. Хто ж прагне відправляти на війну своїх синів, братів і чоловіків в чужу країну?

«У вас в Україні є Coca-Cola?» – запитала мене одна з викладачок англійської мови. В мене відняло мову… До цього я чула: «ви колись робили мамографію, в Україні є таке обладнання?», «у вас банки теж так працюють?» Чому власне так? Звідки така уява?

Я причепилася з цим питанням до одного з викладачів політології місцевого університету. Після його відповіді я багато чого зрозуміла. Більшість американців не виїжджають закордон, у них величезна територія на континенті з островами, морями, океанами і горами. Це все їх дім. А все решта – дуже далеко, інший світ. Як колись казав мій батько, котрий роздивлявся мапу в літаку під час подорожі до США: «Доню, це ж пів калоші по карті. Як далеко».

Тому і війна для них далеко. Для більшості американців – це не їхня війна.

Рішення завжди ухвалюють еліти. Тільки сильні здатні ухвалювати непопулярні рішення, бо дивитися треба в майбутнє. Мирне майбутнє для планети.

На цьому тлі робота активістів – безцінна. Українці, які живуть давно в США, віддають чимало часу, грошей аби допомогти Україні. Інколи їм доводиться спати по 2-3 години аби підготуватися до акції підтримки України. Вони живуть тут, але серце назавжди з Україною і українцями. Для них «біженка» – це не тавро, це крик про допомогу.

Зараз в усіх країнах проходять акції на підтримку Україну. Це можливість сказати про нашу біду, поширити інформацію і попросити про допомогу.

В Канзас Сіті теж відбувся мітинг, присвячений 365 дням мужності нашої величної України. Хочу обняти і подякувати 365 разів Lyudmila Stewart, Vlad Polishchuk, Julia Polishchuk, щиро вболівають за Україну. І саме через позицію таких, як вони, Stand with Ukraine KC, Support Ukraine KC поруч зі мною стояла на мітингу літня афроамериканка, котра тримала картонку «Standing with Ukraine» і студент з плакатом «We must do more». А поміж нами блукала жіночка з промовистим «F16» ( так, нам дуже потрібні ці літаки– штурмовики).

Дякуємо за підтримку США і просимо не зупинятися.

Читайте також: Кремль вийшов на новий рівень пропаганди. Інформаційні виклики для України
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори мітинг філософія робота президент Україна українці рейтинг гроші війна батько

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лише танки не переломлять хід війни в Україні – NYT
Лише танки не переломлять хід війни в Україні – NYT
29 сiчня, 10:50
Цілком очевидно, що інформаційні технології продовжуватимуть відігравати невід’ємну роль у майбутніх збройних конфліктах
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Батьки убитого окупанта отриману компенсацію витратили на купівлю машини «на згадку про сина»
Хіт-парад дикої природи: громадяни Росії останні
29 сiчня, 11:04
Колишня дружина Дзідзьо впевнена, що і сама Оля любить попіаритися на чутках
Цибульска розкрила секрет шоу-бізнесу: хто насправді стоїть за гучними скандалами зірок
29 сiчня, 11:23
За словами Блащака, наразі збройні сили Польщі налічують 164 тис. військових
У 2022 році рекордна кількість добровольців записалася до збройних сил Польщі
29 сiчня, 17:45
Енергетики поступово повертатимуть світло після зниження загрози ракетного удару
Через загрозу ударів в Україні введено екстрені відключення світла
18 лютого, 09:26
Путін на мітингу-концерті у березні 2022 року
Заборонено вдягати жовте та блакитне. Як набирають росіян на концерт із Путіним
21 лютого, 08:07
Кличко з міністром оборони Німеччини відвідали полігон, де тренуються українські військові (фото)
Кличко з міністром оборони Німеччини відвідали полігон, де тренуються українські військові (фото)
22 лютого, 19:10
Україні потрібні штурмовики А10 Thunderbolt II
Буданов розповів, що допоможе Україні переломити хід війни
Вчора, 20:23

Тетяна Мокріді

Що знають у світі про війну в Україні?
Що знають у світі про війну в Україні?
«Треба забути, ким ми були до…». Що переживають українки за кордоном
«Треба забути, ким ми були до…». Що переживають українки за кордоном
Геббельс повстав із мертвих. Чому українці продають дітей?
Геббельс повстав із мертвих. Чому українці продають дітей?
Діти на війні. Як батькам говорити з малечею
Діти на війні. Як батькам говорити з малечею
Фарбуватися чи ні під час війни?
Фарбуватися чи ні під час війни?
Ліз Трасс. Що найбільше вражає у новій прем'єрці Великої Британії
Ліз Трасс. Що найбільше вражає у новій прем'єрці Великої Британії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі
58K
У кількох областях активізувалися диверсанти
22K
Буданов пояснив, чому Росії вдалося захопити більше полонених
11K
Журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака
9347
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9252
Українські війська зосередили сили на кордоні з Придністров’ям

Новини

Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Сьогодні, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Вчора, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту