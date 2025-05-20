Пане Трамп, у багнюці не ми...

Присвячується телефонній розмові Трампа з Путіним

Про путіна не пишу, бо з ним все ясно, по ньому плаче МКС. А ось Трамп…

Моя нервова система не витримує. Я не можу читати заяви Трампа. Це поза межею нормальності, моралі, розуму і адекватності. Це все про гроші… Цьому неад-ту майже 80, а йому все мало. Йому потрібні данина і бізнес… just this… Він їде на Близький Схід і збирає подарунки: літак-подарунок від Катару в такому золоті, що золотий батон і унітаз Януковича відпочиває. Трамп фотографується з тими, хто дав наказ розчленувати журналіста і засвітився в Аль-Каїді… Він обіцяє арабам big deal – зброю. А як і проти кого вона буде використана? Ви, що, містер Трамп, забули, хто ви? Може ви забули про 11 вересня? Чи вас цікавлять тільки ваші Towers?

Вбивцю, викрадачу дітей, злочинцю Путіну… ви обіцяєте поновити торгові зв’язки в світі? Реабілітолог, ви наш, твою дивізію! Серйозно? Це подарунок за вбитих дітей, розстріляні сім’ї, знищені садиби поколінь, зґвалтованих дівчат, закатованих в полоні воїнів? Це подарунок за знищення України?

Ви дозволяєте собі давати оцінку зіркам, яких обожнює весь світ? Хтось для вас не занадто гаряча, як Тейлор Свіфт, а хтось безголоса, як Ріанна… Вже зупиніться, ви – не торгуєте «місками» на конкурсі краси, це не послуги дорогого ескорту. Ви – Президент, майте гальма. Скільки отримали Бейонсе і Боно за підтримку демократів на виборах? Треба всіх задушити і загнати … хоча б в 51-й штат… Як це вас великого не підтримали? Скільки вже ви будете поливати лайном старого і хворого Байдена ( я – не прихильниця)? Я теж не розумію переляканої політики Байдена і його дозованої допомоги Україні, але ж треба бути людиною, а не великим рудим пакетом з лайном. Чи ви просто не можете пробачити демократам, що ті не погодились на те, що Трамп не буде їхнім кандидатом на виборах? Вам же пофіг політична позиція, бо тинялися з партії в партію, шукаючи підтримки.

І про головне – інтелект… Це просто кров з очей. Краще, мовчіть і нічого не пишіть! Ми вже всі зрозуміли, що головне аби ви вчасно пограли в гольф в Мар-а-Лаго і ви дуже втомились після 4 місяців роботи в Білому домі. Скажу вам по секрету: «Донні, ви старий»! Я поважаю старість і навіть люблю слухати розмови ваших однолітків. Але ви той, чий ідіотизм можна міряти «трампами»: 1 Трамп, 2 Трампа. Ваші заяви ранять, знищують, вбивають тих, хто думав і вірив в те, що США – світовий лідер. Але король голий… І не вдавайте, що ви – Вашингтон чи Папа Римський… ви просто той, хто мав багато грошей, йому стало нудно і він вирішив піти до влади… Для вас – це шоу і заробіток, для нас – життя. Якось ми виживимо! У нас є козирі – цінності і любов до своєї землі. Це не про гроші, уявляєте? Не розумієте такий big deal? І ми не в багнюці… Це ви там по вуха…