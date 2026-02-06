Головна Думки вголос Тетяна Мокріді
Тетяна Мокріді Політтехнолог

Кінець цивілізації. Молитовний сніданок Трампа з присмаком Епштейна

Вся ця картинка відображення кінця цивілізації
фото: Reuters

Шлях до раю через острів розваг Епштейна

Facebook розриває фотографіями з молитовного сніданку у Вашингтоні. Представники нашої еліти полетіли до США послухати президента Трампа і налагодити відносини з Україною, серед них нардепи, чиновники з різних областей, бізнесмени, журналісти. Не знаю, хто і на якому заході був присутній, бо в рамках події ще проводився і Ukrainian Week 2026.

Я зараз пишу про головний івент – молитовний сніданок у Вашингтоні. Я і раніше ставилася до цієї події неоднозначно, бо квитки на цю «молитву» були захмарні. Звісно, чіткої ціни нема, вона коливається від $10 тисяч і аж до $150 тисяч. Принаймні, така інформація міститься в інтернеті. Це як при купівлі піци або бургерів ви доплачуєте за екстра сир чи соус, так і тут: чим ближче місця до «найвеличнішого» Трампа і чим більше ви відвідуєте зустрічей, тим дорожче.

Звісно, центральною фігурою молитовного сніданку є президент США. Метою цього заходу є: спільна молитва, обговорення моральних цінностей та світські бесіди. Така традиція була започаткована у 1953 році. Цього разу зібралось близько 3500 чоловік із 100 країн світу. От вам не дисонує оце: Трамп і обговорення моральних цінностей? Мене просто розриває на шматки.

Захід відбувався на піку обговорення файлів Епштейна. І в центрі цього брудного скандалу – президент Трамп, другом якого був педофіл і організатор оргій з малолітніми дітьми Епштейн. Попереду на нас ще чекає багато цікаво. Рано чи пізно спливе інформація про роль першої дружини Трампа – Іванки Трамп, яка була завербована КДБ і загинула у 2022 році при загадкових обставинах, коли впала із сходів. У будь-якому разі, справа Епштейна це не тільки про острів розваг і про мораль, це про державну зраду. Бо весь цей бомонд, який клюнув на «медові пастки», опинився на гачку Кремля.

Навіть, якщо не брати до уваги справу Епштейна, то як на шляху до раю може бути людина, яка не здатна співчувати горю; яка по-свинськи ставиться до преси щодня; вішає на стіні Білого Дому спільне фото з «хорошим хлопцем» вбивцею Путіним; прагне захопити Гренландію, Канаду; Венесуелу і царювати в Америці і всьому світі; вириває зубами у лауреатки Нобелівської премії миру саму премію; який продає свою позицію за схеми; бере хабарі літаками; поховав свою першу дружину Іванку Трамп на території свого гольф-клубу аби не платити податки (бо за цвинтар не платять). Мораль аж пре! Чи допоможе молитва?

Що може сказати ця «свята» людина на молитовному сніданку? Він знову говорив про себе, а не про світ, не про мораль, не про цінності. Дональд Трамп заявив, що хотів би потрапити до раю: «Я дійсно думаю, що, ймовірно, потраплю туди. Я маю на увазі, що я не ідеальний кандидат, але я зробив дуже багато добра для ідеальних людей». Чесно, з цього спічу більше нема що цитувати. Це суцільний потік свідомості хворої і самозакоханої людини. От тільки питання: в яку гру грає весь світ? Чому підігрують цій аморальній потворі? А як можна платити гроші за те аби послухати таку нісенітницю? Це треба доплачувати тим, хто слухає. Добре, що на цьому молитовному сніданку Трамп не оголосив себе Богом. Не оголосив, але ж точно так подумав. Загалом, вся ця картинка відображення кінця цивілізації. 

P.S.

Мої думки не стосуються організації і проведення 20-го ювілейного Українського молитовного сніданку, який відбувається у межах заходу Ukrainian Week 2026. До Вашингтона на цей захід поїхали 37 народних депутатів України, про що повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Звісно, Україна не може не скористатися інформаційним майданчиком і можливостями розповісти про війну в Україні. Але при цьому треба розуміти, що інфомаразм Трамп перебиває будь-яку новину в цьому світі.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: скандал США Епштейн Україна Дональд Трамп

