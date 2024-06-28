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Тетяна Мокріді Політтехнолог

Світ на порозі Третьої світової, а найсильніша держава... Післямова до дебатів Байдена і Трампа

glavcom.ua
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скріншот з трансляції

«Американці живуть на іншому континенті, в своєму світі. Думають, що дуже далеко від російських та інших ракет»

Знаєте, яке відчуття після перегляду дебатів кандидатів в Президенти США? Повне розвінчання міфу про велич США. Яке там «Make America Great Again»…

У 336 мільйонної нації не було інших кандидатів? Світ на порозі Третьої світової, а найсильніша держава представлена 78-річним нарцисичним брехлом Трампом і немічним 81-річним Байденом? А де ж ці кіношні харизматичні молоді військові, які врятують світ?

Я та, що поважає старість. Але… треба ж бути адекватними. Давайте називати речі своїми іменами.

Згадайте ситуацію на G-7, коли приземлялись парашутисти з прапорами країн, Байден пішов в інший бік, як дитина за метеликом на лузі. Добре, що прем‘єрка Італії Джорджа Мелоні повернула Джо Байдена до тями і поставила в ряд до інших лідерів країн. На тлі Байдена, який справляє враження того, що згубився у просторі і часі, хоча і говорить правильні речі, Трамп впевненно несе нісенітниці. Американське суспільство із задоволенням це поглинає і є велика вірогідність, що Дональд Трамп може перемогти.

Про що говорять на кухнях? Високі податки і зріст цін через допомогу Україні, наплив мігрантів, небезпеку через розгул афроамериканців, поліцейських, яких не захищає держава. І, звісно, і мови не може бути про участь США в російсько-українській і якійсь іншій війні. Хто хоче воювати? Точно не США, які завжди страждали ізоляціонізмом.

Американці живуть на іншому континенті, в своєму світі. Думають, що дуже далеко від російських і інших ракет. Як каже мій батько: «Доню, вони такі далекі, бо це ж пів калоші по карті».

Ну, і на завершення: планета летить невідомо куди. У світі інтелектуальна криза: і нема на те ради. Земля – спільний дім, який треба захищати разом. Нема цього розуміння. В США поки не прилетіло… Хоча пару років тому над США літала китайська розвідувальна куля, так «потужні» її не помічали п'ять днів…

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Джерело
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Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США дебати

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Тетяна Мокріді

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