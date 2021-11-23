Мова – сильна зброя в руках Путіна

Нам треба вчитися цінувати себе і своє

Нам треба вчитися цінувати себе і своє

Присутність українських росіян дає Путіну підстави писати статті про «адін народ»

Криза знецінення видається мені найбільшою ментальною проблемою українців роздвоєних, розтроєних у самих собі. Тут маємо питання: чи вважати українцями людей із радянською (російською) ідентичністю, якщо вони на генетичному рівні ненавидять те, що є по суті і за духом є українським?

А й дійсно в Україні живе велика кількість талановитих, яскравих, непересічних особистостей, що так чи інакше є плоттю від плоті «русскаго міра» та російської культури для яких Марат Гельман ввів окремий термін представників «южнорусской волни».

Саме активна присутність українських росіян або «прінціпіально русскоязичних укрАінцев» в нашому культурному та інформаційному полі дає Путіну підстави писати статті про «адін народ». Спільні історичні герої, культурні коди, спільні жарти, пісні, інформаційний простір, а головне – спільна мова єднає всіх росіян від Одеси до Брайтон Біч.

Російська імперська парадигма буття передбачає цинізм та зневагу до культур інших народів. Понти та брехня – є основними маркерами російської ідентичності, що активно використовуєтся для знецінення українських досягнень, породжуючи розчарування, зневіру у власних силах. Дешеві люди – дешева країна. Але й самі українці із нестійкою (переважно малоросійською ідентичністю) настільки люто вміють знецінювати здобутки колег, що нам і ворогів не треба, бо власними руками готові втопити одне одного в лайні.

Тому з обох боків маємо КРИЗУ ЗНЕЦІНЕННЯ, що позбавляє нас життєвих сил, історичних та культурних перспектив справжнього українського Ренесансу, бо третина русифікованого населення України той Ренесанс змішає з лайном, інша (малоросійська) третина в це повірить, а третя (українська) знову актуалізує думки «про втечу з країни одвічних невдах, безкоштовного волонтерства та змарнованих шансів».

Вихід? Рецепт одужання?

Щодня вчитися цінувати та шанувати самих себе, своє оточення, друзів, колег, митців. Українцям треба ставати ДОРОГИМИ в усьому. А найперше у стосунках, ставленні до власних здобутків, оцінках вартості власної праці. Нам треба вчитися цінувати себе і своє! Тільки так переможемо!

Джерело: блог Антіна Мухарського

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