Українське добро проти російського зла

Росія не приховує того факту, що вбачає абсолютне Зло в Західній цивілізації

Людина бачить в інших своє дзеркальне відображення, бо не має іншого емоційного та інтелектуального досвіду, окрім суб'єктивно власного.

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Відповідно: добра людина бачить в інших добро. Зла ж наділяє опонента своїми рисами.

Подібні процеси відбуваються і на рівні колективного досвіду, розуму та емоцій народів, країн та цілих цивілізацій.

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Коли зло бачить своє відображення в комусь іншому, воно прагне його знищити, мотивуючи це тим, буцім нищить зло, насправді воюючи з добром.

Це я до чого? Росія не приховує того факту, що вбачає абсолютне Зло в Західній цивілізації. В той час як найголовнішою помилкою Заходу є намагання роздивитися в Росії щось добре (подібне до себе).

Звідси висновок – Росія має бути знищена.

Але чим тоді відрізняється Добро від Зла, бо на якомусь етапі так само люто бажає знищення своєму опоненту?

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Відповідь наступна: добро у первісному стані не містить агресивної складової і ніколи не нападає першим, але в підсумку завжди перемагає!

Висновок: все буде добре!

Україна переможе!!!