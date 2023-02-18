Українське добро проти російського зла
Росія не приховує того факту, що вбачає абсолютне Зло в Західній цивілізації
Людина бачить в інших своє дзеркальне відображення, бо не має іншого емоційного та інтелектуального досвіду, окрім суб'єктивно власного.
Відповідно: добра людина бачить в інших добро. Зла ж наділяє опонента своїми рисами.
Подібні процеси відбуваються і на рівні колективного досвіду, розуму та емоцій народів, країн та цілих цивілізацій.
Коли зло бачить своє відображення в комусь іншому, воно прагне його знищити, мотивуючи це тим, буцім нищить зло, насправді воюючи з добром.
Це я до чого? Росія не приховує того факту, що вбачає абсолютне Зло в Західній цивілізації. В той час як найголовнішою помилкою Заходу є намагання роздивитися в Росії щось добре (подібне до себе).
Звідси висновок – Росія має бути знищена.
Але чим тоді відрізняється Добро від Зла, бо на якомусь етапі так само люто бажає знищення своєму опоненту?
Відповідь наступна: добро у первісному стані не містить агресивної складової і ніколи не нападає першим, але в підсумку завжди перемагає!
Висновок: все буде добре!
Україна переможе!!!
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