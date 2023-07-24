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Антін Мухарський Український митець, письменник, шоумен

Зробіть це, інакше Росія уб'є вас

glavcom.ua
Вбити Росію в собі – ось що найважче для мільонів русифікованих моїх земляків
фото з відкритих джерел

Одесу как «русскій город» (в їхній уяві) обрано ціллю для показової розправи

Це цілком в їхній логіці... Бити по святинях «русскаго міра», штоб люд православний вознєнавідєл проклятих укров. І вєдь вознєнавідєт! Ось в чому парадокс «загадочной русской душі», яку «умом нє понять». На цьому парадоксі – перевертати все з ніг на голову і невпинно брехати, брехати, брехати тримається «русскій народ». А хто у нас батько Брехні? Так отож...

Руйнувати собори – цілком в його логіці. Сатані своїх не шкода, бо він прекрасно знає, які, вони сучі діти. Тому російські ракети й далі летітимуть туди, де живе «русскій мір». Міста, які росіяни вважають своїми буде зруйновано вщент.

«Бєй своїх, чтоби чужіє боялісь».

Тому у мене сумна новина: Одесу как «русскій город» (в їхній уяві) обрано ціллю для показової розправи. Її будуть нищити безжально і методично. В той час як «цивілізований світ» зацепеніє в глибокій стурбованості.

Розрахунок наступний: русскіє люді Адєси (а таких, на жаль, там багато) восстанут протів прєступного рєжіма Зєлєнского, которий унічтожаєт іх любімий город (!!!), снєсут проклятих націков, откроют ворота юга і отдатут ключі от Адєси «русскім асвабадітєлям».

А собор... «Собор отстроім, послє того как сравняєм Адєссу с зємльой» – так сьогодні заявив пропагандист Соловьйов. І я в це вірю.

«До основанья а затєм...».

Адже руйнація – єдина національна ідея Росії. Руйнація храмів, культури, сенсів, кордонів, міст, логіки... Руйнація особистості, яка називає брехню правдою, бо «нє фсьо так адназначна». Росія – це недоумство, безумство, агресія, примітив, деградація. Росія – це Зло.

Вбити Росію в собі – ось що найважче для мільонів русифікованих моїх земляків. Бо как жє так: Пушкін, Лєрмонтов, Толстой...?

Я вже тисячу разів це казав. Скажу 1001-й:

Російські ракети наводяться на російські пам'ятники, храми УПЦ МП, меморіальні дошки, але найперше на «русскую рєчь» як головну ознаку зросійщення. Ну і на пісні Висоцького-Цоя. Хочете вижити і перемогти – вбийте Росію у собі. Вбийте в усії її проявах.

Бо інакше – вона вб'є вас.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія українці росіяни

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