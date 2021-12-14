Немає «Роттердам+» – немає вугілля
Американським і польським шахтарям ми платимо за ринковими цінами, а своїх змушуємо віддавати вугілля за безцінь
Політики, а також ті, хто за прикладом Геруса хочуть ними стати в майбутньому, знову почали обманювати народ, маніпулювати темою цін на вугілля.
Поширюють фейки і вигадки про надприбутки українських шахтарів і на блакитному оці вимагають, щоб українське вугілля коштувало в 2-3 рази дешевше ніж в європейських країнах, в ПАР чи США.
Українське вугілля має продаватися за справедливими світовими цінами, а шахтарі отримувати гідну зарплату. Наші гірники нічим не гірші за польських, американських чи російських колег.
Упродовж останніх 5 років я послідовно відстоюю справедливу ціну на вугілля, яка відображена в індексі API2, «Роттердам+». Ця зрозуміла для світового ринку формула об’єктивно була кращим, що українська влада зробила для вугільної галузі.
2016-2019 роки були кращим часом для вугільників, особливо у порівнянні з тим, який безлад твориться сьогодні. Державні шахти мали стабільний грошовий потік, державні дотації скоротилися до мінімуму, а затримки і борги по зарплаті були не частим явищем.
Справедлива ціна на вугілля, з прив’язкою до європейських індексів, давала стабільність і прогнозованість.
У період дії формули річний видобуток вугілля складав 31-35 млн тонн. Після відміни формули в 2020 році видобуток скоротився до 28,8 млн тонн. За 10 місяців 2021 – маємо лише 24 млн тонн.
Щодо дотацій на вугільну галузь – з бюджету 2017 року було виділено 1,7 млрд грн. На 2022 рік закладено 3,2 млрд грн, хоча реальна потреба складає не менше 10 млрд грн.
Сьогодні Україна зіткнулася з гострим дефіцитом вугілля. Видобуток падає. Лише за жовтень маємо мінус 10% видобутку у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.
Я переконаний, що якби для державних шахт і сьогодні діяла формула «Роттердам+» – проблем з вугіллям ми не мали б. Вугільна галузь стабільно розвивалась, отримуючи справедливу ціну за свою продукцію і повністю забезпечувала б потреби державної генерації, 90% потужностей якої сьогодні простоюють.
Весь імпорт вугілля з США, Колумбії, Казахстану, Польщі – здійснюється за формулою «Роттердам+». У всіх контрактах прописана базова ціна вугілля в регіону «Амстердам-Роттердам+Антверпен».
Тобто американським, колумбійським, казахським і польським шахтарям ми платимо за ринковими цінами, а своїх шахтарів змушуємо віддавати вугілля за безцінь.
З огляду на це, дивно читати заяви політиків і псевдо-активістів з нападками на формулу «Роттердам+». Більше схоже на чергову спробу принизити, знищити вітчизняне вуглевидобування.