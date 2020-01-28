Законопроєкт «Про працю» порушує Угоду про асоціацію з ЄС

Михайло Волинець Голова Незалежної профспілки гірників України

Михайло Волинець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Плювати на українців, а як що до ЄС?

Урядовий Законопроєкт «Про працю» (2708) порушує не тільки Конституцію України, цивілізовану етику взаємовідносин працівник-роботодавець, а й Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Юридична служба Конфедерації Вільних профспілок України підготувала ще один правовий аналіз законопроєкту №2708 у питаннях порушення ним Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

На шляху до асоціації з ЄС Україна зобов’язалась імплементувати Директиви ЄС у сфері регулювання соціально-трудових відносин. Проте уряд розробив документ, що демонстративно порушує:

Положення частини першої статті 5 Директиви 91/533/ЄЕС про обов’язок роботодавця інформувати своїх службовців про умови, що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин в частині обов’язку роботодавця про надання працівнику письмової інформації про умови трудового договору та повідомлення працівника про зміни умов трудового договору/трудових відносин не пізніше місяця з дати вступу в дію вказаної зміни.

Запропонована редакція проєкту не містить норм, які мають враховувати вимоги директиви Ради 98/59/ЄС від 20.07.1998 про зближення законодавства держав стосовно скорочення штатів, де передбачається законодавче визначення державами поняття масових (колективних) звільнень та відповідних критеріїв.

Масове використання строкових трудових договорів суперечить директиві ЄС 1999/70/ЄС, зокрема — умові про пріоритет стабільних відносин.

Порушуються вимоги Директиви Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року, що встановлює загальну систему рівного поводження у сфері зайнятості й професійної діяльності — в частині недопущення дискримінації працівників на основі релігії або віросповідання, обмеженості фізичних можливостей, віку або сексуальної орієнтації під час відбору, приймання на роботу та запровадження дієвих механізмів виявлення порушень, посилення забезпечення ефективного доступу населення до інформації.

Не враховуються вимоги Директиви 2003/88/ЄС від 04.11.2003 про деякі аспекти організації робочого часу в частині максимальної щотижневої тривалості робочого часу разом з позанормовою роботою, статтею 6 (пункт b) якої передбачено, що середня тривалість робочого часу впродовж кожного семиденного періоду, включаючи позанормові години, не повинна перевищувати сорока восьми годин, а також в частині надання визначення нічного працівника та нічної роботи.

Порушуються норми Директиви Ради 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 року про імплементацію принципів рівності чоловіків і жінок у доступі до товарів і надання послуг - в частині покладення тягаря доказування на відповідача, коли представлено докази дискримінації.

Згідно зі статтею 296 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Товариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, кожна Сторона повинна ефективно застосовувати своє екологічне та трудове законодавство за допомогою стійких чи повторюваних дій або бездіяльності у такий спосіб, що впливає на торгівлю або інвестиції між Сторонами.

Жодна Сторона не повинна послаблювати або знижувати рівень охорони навколишнього середовища чи праці, передбачений в її законодавстві, з метою покращення торгівлі або інвестицій шляхом відмови чи часткового відступу або пропонування такої відмови чи часткового відступу від своїх законів, підзаконних актів або стандартів у такий спосіб, що впливає на торгівлю або інвестиції між сторонами.

Та інші...

То за орієнтацію на потенційних інвесторів, чи не втратимо ми головну цінність – людей та чи не знайдемо нових проблем-санкцій від європейських партнерів. Тим більше, що про це вже йшла мова на рівні міжнародних правозахисних організацій

Джерело: блог Михайла Волинця

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