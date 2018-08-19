Чому падає рівень освіченості української молоді

Наталія Іщенко Заступник директора Інституту світової політики

Наталія Іщенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Не знаю, що саме робить з українськими дітьми, як то кажуть, сім'я та школа, але в нас явно десь є проблеми»

Декілька років тому я почала спостерігати катастрофічне зниження рівня освіченності і загального розвитку української молоді. Довелося багато займатися рекрутингом, і я бачила студентів гуманітарних спеціальностей, які були практично безграмотними, випускників «політології», які не знали ім'я прем'єр-міністра...

Втім, багато хто казав мені, що це «таке покоління», «світ змінився», «вони інші» і т.п. Я навіть вірила... Пока не познайомилася з дітьми, підлітками та молоддю Чорногорії. Немає там ніякої «іншості».

Ці діти, відразу після школи, знають вільно англійську, якщо закінчили гімназію - ще одну іноземну мову, теж вільно. Ще з часів Югославії, за традицією, на канікулах вони їздять на шкільні екскурсії Європою, і тому гарантовано бачать та знають навколишній світ. Вони всі, без виключення, займаються спортом - футбол, баскетбол, гандбол, водне поло, теніс... Ходять на «кружки» та постійно виступають на багаточисельних культурних заходах...

Не знаю, чого тут більше - державної політики чи традицій. Але воно працює. І тому один знайомий нашої родини, вчорашній студент, без будь-яких корупційних схем отримує на виборах мандат депутата столичної міськради. Інша знайома, школярка, без жодного репетитору, відразу після закінчення гімназії в провінційному Которі, поступає в провідний університет в сусідній країні. А десятирічна дочка хазяйки квартири займає друге місце на загальноєвропейському (!) конкурсі дитячих репортажів.

Я не знаю, що саме робить з українськими дітьми, як то кажуть, сім'я та школа, але в нас явно десь є проблеми. І поки ми їх не вирішимо - ми не зможемо побудувати сучасну, європейську Україну.

Джерело: блог Наталії Іщенко

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