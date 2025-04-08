Психологічний розлад чи позитивне мислення? Чи треба відбудовувати прифронтові міста під час війни

Що дійсно корисне для оборони країни?

Тут обурюються через нещодавно відновлений за сотні мільйонів гривень та вже зруйнований внаслідок російського обстрілу ліцей в Харківській області. Кажуть, це про корупцію.

Так, звісно, відбудова об'єктів цивільної інфраструктури в прифронтових регіонах і шалений благоустрій під носом у наступаючого ворога насамперед про корупційні схеми, про бажання заробити «в останній раз».

Але не тільки.

Будь-які проєкти відновлення під час гарячої стадії війни пояснюються також бажанням іноземних донорів давати гроші тільки «на мир». Типу – відбудова школи – ОК, тримайте від нас грант. Лінія оборони? Це не до нас, ми «війну не фінансуємо». Тому знов і знов міжнародні інституції і окремі країни оплачують «конференції з відновлення», «проєкти відбудови», але не зброю, укріплення чи просто зарплату солдатів.

Вітчизняні олігархи теж більш охоче платять за чергову презентацію про умовний «Маріуполь майбутнього», ніж інвестують у виробництво дронів.

Втім, є і інша складова цього явища, суто психологічна.

Насправді, всі ці великі будівництва та інвестиції у відбудову ще і про психічній розлад, який зазвичай маскується під «позитивне мислення».

Виконавці робіт у прифронтовій зоні чи розробники прожектів відновлення чогось, що перебуває під постійними обстрілами чи взагалі в окупації, в багатьох випадках ще ж і намагаються щось таки зробити та публічно відзвітувати, а не просто тупо вкрасти гроші і звалити. Бо так їм легше жити. Не так страшно думати про майбутнє. Вони навіть можуть пишатися, що роблять вклад в перемогу. Хоча насправді, вони просто не хочуть усвідомлювати реальність і робити щось дійсно корисне для оборони країни.