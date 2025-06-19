Паварсія була першою дитиною, яка народилася після того, як Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році. Паварсія перекладається на українську мову як «незалежність»

• 1 •

Косово проголосило незалежність від Сербії, жодна інша країна Косово не анексувала.

В той же час частину України, зокрема, частину території кількох областей т.зв. «Юго-Востока», Росія окупувала, заявивши про їхнє «приєднання», тобто анексію.

• 2 •

Рішення суду ООН щодо Косово стосується проголошення його незалежності, а не анексії.

Нагадаю, що 17 лютого 2008 року тимчасові інститути самоврядування Косово ухвалили декларацію про незалежність від Сербії.

8 жовтня 2008 року Генеральна Асамблея звернулася з проханням до Міжнародного Суду винести консультативний висновок з цього питання. Запит звучить так: «Чи відповідає одностороннє проголошення незалежності тимчасовими інститутами самоврядування Косово нормам міжнародного права?».

Представники Косова стверджували, що ухвалення декларації є завершенням шляху до визначення остаточного статусу Косова та актом реалізації права нації на самовизначення.

В підсумку 22 липня 2010 року Міжнародний Суд дійшов висновку, що декларація про проголошення незалежності Косова в цілому не суперечить нормам міжнародного права.

• 3 •

На Донбасі, в Херсоні, Запоріжжі, за часів незалежності України не існувало «національно-визвольного руху народу Юго-Востоку», бо немає не тільки ніякої «юговосточної» чи «донбаської нації», але ніколи не було визнаної світом (!) політичної сили, яка б роками (!), об’єднавши навколо себе більшість (!) місцевих (!) мешканців, боролася за незалежність цих регіонів (як це було в Косово).