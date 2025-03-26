Головна Думки вголос Наталія Іщенко
search button user button menu button
Наталія Іщенко Експерт-міжнародник

Мирні угоди Трампа. Історичний факт

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У 2020 році Трамп організував укладення deal з Сербією та Косово
фото з відкритих джерел

Дещо про традиції peace deal від Трампа

Для кращого розуміння ситуації важливо усвідомити, що команда Трампа, як свідчить практика, організовує підписання конфліктуючими сторонам різних варіантів угод.

Під час минулого президентства, в 2020 році, Трамп організував укладення deal з Сербією та Косово – Вашингтонську угоду про нормалізацію економічних відносин.

Тоді президент Сербії Александар Вучич і тодішній прем’єр-міністр Косово Авдулла Хоті підписали в Білому домі в присутності президента США дві різні угоди. Це були угоди між Сербією і США та Косово і США, прямого договору між Сербією і Косово підписано не було. До того ж сербський і косовський варіант мають розбіжності.

Угода/угоди не вирішували головної проблеми – невизнання Сербією незалежного Косова, йшлося про «збірну солянку» абсолютно різних кроків в абсолютно різних сферах.

Однак Білий дім подав цю угоду як прорив у відносинах Белграда та Приштини, який, за словами президента Трампа, став результатом його участі.

Втім, прориву не сталося. Відносини між Сербією та Косово, хоча б економічні, не нормалізувалися. Більшість пунктів цієї Вашингтонської угоди/угод взагалі так і не було виконано.

Якою було відповідальність за невиконання?

Ніяка.

Згідно з тлумаченнями більшості юристів, Вашингтонська угода не є частиною міжнародного права. Йдеться про недійсні у формально-юридичному сенсі документи, юридично необов’язкові декларації про наміри, і, відповідно, зобов'язання щодо виконання угоди/угод є суто добровільними політичними зобов’язаннями.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп США переговори перемир'я Косово Сербія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Переговори протягом року без очевидних перспектив, але у фокусі телекамер – це не те, про що мріє Трамп»
Тиск на Україну. Американці міняють тактику
23 березня, 09:03
11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій США й України
МЗС розкрило деталі майбутніх переговорів з американцями
21 березня, 16:50
«Я купив це до того, як Ілон збожеволів»: водії знімають лого з машин Tesla
«Я купив це до того, як Ілон збожеволів»: водії знімають лого з машин Tesla
18 березня, 07:52
Вихід Сполучених Штатів з ICPA, нова допомога від Євросоюзу. Головне за 17 березня
Вихід Сполучених Штатів з ICPA, нова допомога від Євросоюзу. Головне за 17 березня
17 березня, 21:34
За словами Керолайн Лівітт, президент США готовий запровадити масштабніші санкції проти РФ
Речниця Білого дому про завершення війни: Ми ніколи не були ближче до мирної угоди
17 березня, 20:33
Трамп заявив, що Путін напередодні зробив дуже «обнадійлюючу заяву, але вона не була завершеною»
Території, ЗАЕС та очікування відповіді Путіна. Трамп зробив низку заяв щодо перемирʼя
13 березня, 19:20
Росія має жорсткі вимоги для переговорів про мир
Вимоги РФ на переговорах про мир та атака дронів: головне за ніч
13 березня, 05:46
Таке рішення прийняли у Канаді у відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа
Відповідь Трампу: канадська провінція підвищує тарифи на світло для трьох штатів США
10 березня, 21:42
Міністр оборони США Піт Геґсет називає призупинку військової допомоги тимчасовою
Міністр оборони США пояснив «паузу» в призупинці військової допомоги
6 березня, 23:01

Наталія Іщенко

Мирні угоди Трампа. Історичний факт
Мирні угоди Трампа. Історичний факт
Мир для України вимагає особливого підходу
Мир для України вимагає особливого підходу
Післямова до подій у Білому домі. 10 «дитячих» і суперечливих тверджень
Післямова до подій у Білому домі. 10 «дитячих» і суперечливих тверджень
Ціна миру. Варіанти компромісів: наслідки можуть бути катастрофічні
Ціна миру. Варіанти компромісів: наслідки можуть бути катастрофічні
Пекло вимушеного переселенця. Чому грузинський досвід неприпустимий
Пекло вимушеного переселенця. Чому грузинський досвід неприпустимий
Російська людожерська культура. Чи змінилося ставлення Європи до толстих і достоєвських?
Російська людожерська культура. Чи змінилося ставлення Європи до толстих і достоєвських?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 березня: ситуація на фронті
99K
Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект
93K
Туреччина і Єгипет можуть видихнути: росіяни знайшли нову країну для відпочинку
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 березня 2025
27K
Більша частина поляків відмовилася проходити військову підготовку
16K
В Японії чоловік, помилково засуджений до смертної кари, отримав рекордну компенсацію

Новини

РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
Вчора, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
Вчора, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
24 березня, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
24 березня, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
24 березня, 08:14

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua