Мирні угоди Трампа. Історичний факт

У 2020 році Трамп організував укладення deal з Сербією та Косово

Дещо про традиції peace deal від Трампа

Для кращого розуміння ситуації важливо усвідомити, що команда Трампа, як свідчить практика, організовує підписання конфліктуючими сторонам різних варіантів угод.

Під час минулого президентства, в 2020 році, Трамп організував укладення deal з Сербією та Косово – Вашингтонську угоду про нормалізацію економічних відносин.

Тоді президент Сербії Александар Вучич і тодішній прем’єр-міністр Косово Авдулла Хоті підписали в Білому домі в присутності президента США дві різні угоди. Це були угоди між Сербією і США та Косово і США, прямого договору між Сербією і Косово підписано не було. До того ж сербський і косовський варіант мають розбіжності.

Угода/угоди не вирішували головної проблеми – невизнання Сербією незалежного Косова, йшлося про «збірну солянку» абсолютно різних кроків в абсолютно різних сферах.

Однак Білий дім подав цю угоду як прорив у відносинах Белграда та Приштини, який, за словами президента Трампа, став результатом його участі.

Втім, прориву не сталося. Відносини між Сербією та Косово, хоча б економічні, не нормалізувалися. Більшість пунктів цієї Вашингтонської угоди/угод взагалі так і не було виконано.

Якою було відповідальність за невиконання?

Ніяка.

Згідно з тлумаченнями більшості юристів, Вашингтонська угода не є частиною міжнародного права. Йдеться про недійсні у формально-юридичному сенсі документи, юридично необов’язкові декларації про наміри, і, відповідно, зобов'язання щодо виконання угоди/угод є суто добровільними політичними зобов’язаннями.