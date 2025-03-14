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Наталія Іщенко Експерт-міжнародник

Мир для України вимагає особливого підходу

glavcom.ua
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Стандартні миротворчі місії не спрацюють в Україні
фото: depositphotos.com

Україні потрібен унікальний підхід

Бачу багато спроб аналізувати миротворчі місії в інших державах і роздумувати, як це могло б бути в Україні.

Наведу найважливіші відомості, які переважно залишаються за кадром. Цих фактів має бути достатньо для розуміння, чи є реальним повторення якогось досвіду в Україні.

1. У Косово гарантує мир військова місія під керівництвом НАТО – KFOR.

2. У Боснії і Герцеговині мир захищає військова місія Європейського Союзу, EUFOR Althea. Вона замінила місію НАТО через кілька років після припинення бойових дій.

Обидві місії діють із мандатом ООН (затверджені Радою Безпеки ООН).

3. У Молдові – Придністров'ї – миротворцями називають себе російські військові.

Мандату ООН на свою «місію» вони не мають.

Можна, звичайно, знов і знов аналізувати ці, у всі інші варіанти, але очевидно, що міжнародній спільноті доведеться розробляти для України ексклюзивний варіант.

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Джерело
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Теги: військові НАТО Україна війна Європа Європейський союз

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