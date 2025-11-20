Перезавантаження. Яка влада потрібна Україні?

Нам вкрай необхідно гуманітарне перезавантаження влади...

В нас політична криза, криза інституцій чи криза державності?

На мою думку, ця криза – це гуманітарна криза, криза людяності, людськості.

Людяність – це моральна риса, що означає гуманність, доброту та співчуття до інших, виражені у повазі до людей, бажанні допомагати та прагненні до благородних вчинків та альтруїзму.

Здавалося б, це опис будь-якої цивілізованої людини.

Але ж люди, які організовують, реалізують і «кришують» корупційні схеми під час кривавої боротьби своєї країни і свого народу за виживання, а потім посміхаються з екранів, не відчуваючи жодної відповідальності, позбавлені такої моральної якості, як людяність. Останні корупційні скандали є свідченням, насамперед, того, що, ціла купа наших можновладців частково, або навіть цілком, позбулися людськості як риси своєї особистості.

Порівняйте – ось портрет людини без людяності.

Черствість

Відсутність емпатії.

Така людина не здатна відчувати або розуміти біль, страждання чи потреби інших людей.

Байдужість

Індивідуальні проблеми чи загальні трагедії залишають її абсолютно холодною та незворушною.

Цинізм

Вона глузує з високих ідеалів, висміює доброту, вважаючи її слабкістю та наївністю.

Тотальний егоїзм

Усі її дії спрямовані виключно на задоволення власних бажань, потреб чи амбіцій, ігноруючи інтереси та права оточуючих.

Маніпулятивність

Вона бачить в інших людях лише інструменти для досягнення своїх цілей.

Несправедливість

Вона не дотримується і не вважає за потрібне дотримуватися моральних чи етичних норм.

Дегуманізація

Має світогляд, за яким прагматизм вище моралі. Для неї цінність має лише вигода, успіх і влада. Моральні норми вважаються перешкодами, моральні люди - слабаками і неадекватними диваками.

Відсутність докорів сумління. Навіть завдавши шкоди, вона не відчуває провини, оскільки її моральний компас зламаний.

Нікого не нагадує?

Нам вкрай необхідно гуманітарне перезавантаження влади, приход у високі кабінети небайдужих людей, що мають сумління і правильно налаштований моральний компас.

Тільки влада Людей зможе захистити, відстояти свій народ, свою країну і свою державу в цій екзистенційній війні.