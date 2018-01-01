Напередодні виборів варто визначитися: хто такі «ми» і хто такі «вони»

Суспільство чекає рішення і сигналів від Анатолія Гриценка, Андрія Садового та Святослава Вакарчука

Мовою оригіналу #Выборы2019 Пора определяться, кто такие «мы» и кто такие «они». Мы ходим вокруг да около, сравниваем рейтинги и угадываем, кто циничнее обманет общество и переиграет нас. Так мы не выиграем. Нам пора начинать переговоры об объединении здоровых сил и выдвижении единого кандидата на следующие

Вибори 2019 року

Суспільство чекає рішення і сигналів від Анатолія Гриценка, Андрія Садового та Святослава Вакарчука

Мовою оригіналу

#Выборы2019 Пора определяться, кто такие «мы» и кто такие «они». Мы ходим вокруг да около, сравниваем рейтинги и угадываем, кто циничнее обманет общество и переиграет нас.

Так мы не выиграем. Нам пора начинать переговоры об объединении здоровых сил и выдвижении единого кандидата на следующие президентские выборы. Очевидно, сегодня о единой структуре, списке или лидере говорить рано. Но между тотальным объединением и взаимной войной есть множество других градаций сотрудничества и взаимопомощи. В конце-концов, объединение - не самоцель. Самое важное - договориться о общих критериях, правилах и целях. Без этого нас втянут во взаимную войну и нездоровую конкуренцию, которая закончится поражением.

Очевидно, нам не по пути с командами действующих руководителей страны, также как мы вряд ли найдем общий язык с бывшими «регионалами», пророссийскими силами и теми, кто проповедует стандарты и методы прошлого века. И очень важно помнить, что сразу после президентских выборов нас ждут парламентские. Если мы не объединимся на первых, ко вторым дойдем значительно более слабыми. Сейчас есть несколько кандидатов, которые должны определиться со своей стратегией и предложить варианты сотрудничества. Общество ждет решения и сигналов от Анатолия Гриценко, Андрея Садового и Святослава Вакарчука. У этих кандидатов есть условный бонус, который необходимо конвертировать в конкретную инициативу. Отсутствие такого решения приведёт к распылению сил ИЛИ их аккумуляции вокруг другого лидера нашей среды. Это природа лидерства. В спешке оно не строится, но времени осталось не так уже и много.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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