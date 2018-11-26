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    Думки вголос

    Президентські вибори під загрозою?

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    Президентські вибори під загрозою?

    Про наслідки агресії РФ в Азовському морі

    Мовою оригіналу

    Верховная рада должна собраться на внеочередное заседание, независимо от решения СНБО о введении военного положения. Это важно для общества, для наших военных, для моряков и наших международных партнеров.

    Было бы очень странно просить поддержки у всего мира и не собраться высшим законодательным органом.

    Если же СНБО предложит президенту ввести военное положение (на всей территории страны или в отдельных регионах), то, согласно закону, президент обязан издать соответсвующий указ и немедленно обратиться к парламенту за его утверждением. Для рассмотрения указа парламент обязан собраться в течение двух суток без дополнительного созыва.

    Вся эта история усугубляется тем, что во время военного положения в стране запрещено проведение выборов президента, парламента, органов местного самоуправления, а также забастовок, массовых собраний и акций.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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