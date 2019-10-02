Про формулу Штайнмаєра без зради та перемоги

Мустафа Найєм Народний депутат 8 скликання

Мустафа Найєм

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перед Зеленським сьогодні стоять ті ж самі складні запитання, що й перед Порошенком, коли він був президентом України

Прямолінійні схеми в цій історії не працюють. Так само, як не працювали в часи Петра Порошенка

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Если вам не все равно, что вчера случилось в Минске и почему каждому важно знать, что такое «формула Штайнмайера», прочитайте этот текст. Он без «зрады» и «перемоги». Он про реальность.

Итак, поскольку официально никакие документы не опубликованы, мы можем опираться только текст т.н. «формулы Штайнмайера», который появился в СМИ. В этой редакции «формула» - это расширенный пункт Минских соглашений о проведении местных выборов на оккупированных территориях.

Если коротко, ранее Украина настаивала на поэтапном выполнении Минска, т.е., СНАЧАЛА выполнение блока безопасности и только ПОТОМ выборы и особый порядок местного самоуправления.

Теперь же Украина согласилась, что особый порядок местного самоуправления временно будет действовать НА МОМЕНТ проведения выборов. И, если они будут проведены в соответствии со всеми стандартами, этот порядок будет установлен на постоянной основе.

ЧТО ВАЖНО. Условия, порядок и модальность проведения выборов как и местного самоуправления на оккупированных территориях определяются НЕ Минскими соглашениями и НЕ формулой Штайнмайера, а отдельным законом, который принимает ВЕРХОВНАЯ РАДА.

Сейчас критично важна позиция народных депутатов и парламентских фракций. Именно они будут наполнять сутью, подписанные в Минске документы. Как поступали мы последние пять лет, делая все возможное, чтобы не допустить катастрофических последствий Минских соглашений, которые я и сейчас и ранее считал и считаю вынужденным и невыгодным компромиссом, на который нас толкнули под дулами автоматов – сначала в Иловайске, а потом в Дебальцево.

На данный момент реализацией Минских соглашений является закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», действие которого мы ежегодно продлевали начиная с 2015 года.

Так вот, в п. 4. статьи 10 этого закона указано, что его основные положения вступают в силу ТОЛЬКО, если во время выборов, помимо прочего, было обеспечено:

(1) «вывод всех незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины» и

(2) «недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований»

При этом сами выборы должны быть проведены в соответствии с Конституцией и законами Украины, соблюдением международные стандартов и стандартов ОБСЕ, а также принципов всеобщих, равных, свободных и прозрачных выборов.

Этот закон действует ровно до 1 января 2020 года. После чего его действие можно продлить либо в нынешней редакции, либо с новыми изменениями. От того, каким будет это наполнение и можно будет сказать, случилась ли вчера катастрофа или нет.

И прямолинейные схемы в этой истории не работают. Так же, как не работали по времена Петра Порошенко. У парламент сложная задача – с одной стороны поддержать решение президента, а с другой – не сдать интересы страны и не получить мину замедленного действия в виде местных выборов под дулом российских автоматов и военных преступников в местных советах Донецкой и Луганской областей.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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