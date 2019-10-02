Порошенко: Росія хоче зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров’я
Петро Порошенко: П'ять років весь світ підтримував українську позицію. Після недавніх подій ми бачимо, що коаліція набагато чіткіше чує голос Росії. І нам це треба виправляти
Позиція Росії полягає у тому, щоб зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров’я, щоб він був якорем для блокування євроінтеграційних і євроантлантичних прагнень України. Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко у Facebook.
«Ми відкинули будь-які спроби Путіна і Лаврова використати цю позицію ще у 2016 році і створили дорожню карту імплементації Мінських угод, де чітко визначена послідовність дій по імплементації Мінська», - зазначив Порошенко.
За його словами словами, спочатку – виведення російських окупаційних військ і роззброєння незаконних збройних формувань, перекриття неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, виведення важкої техніки і артилерії, відновлення роботи українських ЗМІ, українських політичних партій для повноцінної участі кандидатів у виборчому процесі і лише після цього – перехід до політичного процесу. Порошенко підкреслив, що значною складовою є участь миротворців з мандатом Ради безпеки ООН як гаранта виконання тих домовленостей, які будуть досягнуті у Нормандському форматі.
«На сьогоднішній день абсолютно принциповим є також і участь миротворців, і прийняття комплексного узгодження документу дорожньої карти. Звертаю вашу увагу: владі нічого не запропонували, окрім факту зустрічі. І за цю зустріч Україна має ризик заплатити капітуляцією. Друга тривожна тенденція - руйнація світової коаліції на підтримку України. П'ять років весь світ підтримував українську позицію. Після недавніх подій ми бачимо, що коаліція набагато чіткіше чує голос Росії. І нам це треба виправляти», - підсумував лідер «Європейської солідарності».
Раніше повідомлялося, що Зеленський у середу зібрав засідання із керівниками парламентських фракцій у Верховній Раді.
Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.
2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».
Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».
Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.
Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.
До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмаєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».