Порошенко: Росія хоче зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров’я



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Петро Порошенко

Петро Порошенко: П'ять років весь світ підтримував українську позицію. Після недавніх подій ми бачимо, що коаліція набагато чіткіше чує голос Росії. І нам це треба виправляти

Позиція Росії полягає у тому, щоб зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров’я, щоб він був якорем для блокування євроінтеграційних і євроантлантичних прагнень України. Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко у Facebook.

«Ми відкинули будь-які спроби Путіна і Лаврова використати цю позицію ще у 2016 році і створили дорожню карту імплементації Мінських угод, де чітко визначена послідовність дій по імплементації Мінська», - зазначив Порошенко.

За його словами словами, спочатку – виведення російських окупаційних військ і роззброєння незаконних збройних формувань, перекриття неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, виведення важкої техніки і артилерії, відновлення роботи українських ЗМІ, українських політичних партій для повноцінної участі кандидатів у виборчому процесі і лише після цього – перехід до політичного процесу. Порошенко підкреслив, що значною складовою є участь миротворців з мандатом Ради безпеки ООН як гаранта виконання тих домовленостей, які будуть досягнуті у Нормандському форматі.