Засідання Ради розпочалося із запізненням на годину (онлайн-трансляція)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

2 жовтня проходить чергове пленарне засідання другої сесії Верховної Ради

Після зустрічі із головами фракцій Зеленський зустрічався із фракцією «Слуга народу»

На сьогоднішнє засідання Верховної Ради народні депутати зібрались із запізненням на майже годину через проведення засідання голів фракцій за участю президента Володимира Зеленського.

Засідання Ради відкрив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Відомо, що після зустрічі із головами фракцій Зеленський зустрічався із фракцією «Слуга народу».

Опозиційні нардепи розмістили на парламентській трибуні плакат із написом «Я проти цензури».

До слова, 2 жовтня журналісти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK провели акцію солідарності проти цензури.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у середу зібрав засідання із керівниками парламентських фракцій у Верховній Раді.

Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.

Зазначимо, у Берліні побачили прогрес на шляху до миру у зв'язку із погодженням «формули Штайнмайєра» у Мінську.

Також у МЗС Росії позитивно оцінили узгодження «формули Штайнмайєра» на Мінських переговорах щодо Донбасу.