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    Зеленський зібрав керівників фракцій у Раді

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    Зеленський обговорює з представниками фракцій &laquo;формулу Штайнмайєра&raquo;, вважає нардеп Юрчишин - Зеленський зібрав керівників фракцій у Раді
    Зеленський обговорює з представниками фракцій «формулу Штайнмайєра», вважає нардеп Юрчишин

    «Зараз відбувається засідання керівників фракцій, де присутній президент», - повідомив депутат Ярослав Юрчишин

    Президент Володимир Зеленський у середу, 2 жовтня, проводить засідання із керівниками парламентських фракцій у Верховній Раді.

    Про це повідомив народний депутат (фракція «Голос») Ярослав Юрчишин журналістам в кулуарах парламенту.

    «Зараз відбувається засідання керівників фракцій, де присутній президент», - зазначив Юрчишин.

    На його думку, наразі Зеленський обговорює з представниками фракцій «формулу Штайнмайєра».

    Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

    2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

    Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

    Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

    Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

    До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

    Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

    Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.

    Зазначимо, у Берліні побачили прогрес на шляху до миру у зв'язку із погодженням «формули Штайнмайєра» у Мінську.

    Також у МЗС Росії позитивно оцінили узгодження «формули Штайнмайєра» на Мінських переговорах щодо Донбасу.

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    Джерело: УНН

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