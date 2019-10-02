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    Думки вголос

    Росія хоче зробити з окупованого Донбасу якір для блокування євроінтеграції України

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Росія хоче зробити з окупованого Донбасу якір для блокування євроінтеграції України

    На сьогодні абсолютно принциповим є присутність миротворців на Донбасі, і прийняття комплексного узгодження документу дорожньої карти

    Позиція Росії полягає у тому, щоб зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров’я, щоб він був якорем для блокування євроінтеграційних і євроантлантичних прагнень України. Ми відкинули будь-які спроби Путіна і Лаврова використати цю позицію ще у 2016 році і створили дорожню карту імплементації Мінських угод, де чітко визначена послідовність дій по імплементації Мінська.

    Спочатку – виведення російських окупаційних військ і роззброєння незаконних збройних формувань, перекриття неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, виведення важкої техніки і артилерії, відновлення роботи українських ЗМІ, українських політичних партій для повноцінної участі кандидатів у виборчому процесі і лише після цього – перехід до політичного процесу. Значною складовою є участь миротворців з мандатом Ради безпеки ООН як гаранта виконання тих домовленостей, які будуть досягнуті у Нормандському форматі.

    На сьогоднішній день абсолютно принциповим є також і участь миротворців, і прийняття комплексного узгодження документу дорожньої карти. Звертаю вашу увагу: владі нічого не запропонували, окрім факту зустрічі. І за цю зустріч Україна має ризик заплатити капітуляцією. Друга тривожна тенденція - руйнація світової коаліції на підтримку України. 5 років весь світ підтримував українську позицію. Після недавніх подій ми бачимо, що коаліція набагато чіткіше чує голос Росії. І нам це треба виправляти.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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