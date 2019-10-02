У Запоріжжі активісти пікетували СБУ через «формулу Штайнмаєра»



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Акція біля будівлі Управління СБУ у Запорізькій області

Активісти скандували «Ні капітуляції» та запалили фаєри

В ніч на 2 жовтня під стінами управління СБУ у Запорізькій області відбувся пікет, учасники якого вимагали негайно оприлюднити документ, підписаний в рамках Тристоронньої контактної групи.

Під час заходу активісти скандували «Ні капітуляції» та запалили фаєри, повідомляє Радіо Свобода.

Після завершення мітингу звернення з відповідними вимогами учасники акції передали черговому працівнику СБУ.

«Саме сьогодні був підписаний «план Штайнмаєра», який передбачає проведення виборів в ОРДЛО, амністію повну терористам, тим людям, з якими нам доводилось воювати за незалежність нашої держави… Ми, як націоналісти, розуміємо і вважаємо необхідність зберігати кордони нашої держави, ми не можемо пробачити ні Крим, ні втрату Донецької, Луганської областей, тому виступаємо з чіткою позицією, що Україна і українці не дозволять цим планам відбутися. Чому сьогодні вийшли під СБУ? Тому що ми довіряємо нашим інституціям державним – у нас є спеціальна служба, що займається збереженням національної безпеки України», - заявив під час мітингу його організатор Максим Зайченко.

Він оприлюднив вимоги протестувальників. «Перше, негайно оприлюднити повний текст документу, підписаний Кучмою на зустрічі Тристоронньої контактної групи. Друге, у випадку підписання угоди на умовах Росії вимагаємо відставки міністра закордонних справ та уповноваженого в Тристоронній контактній групі. Третє, порушити проти них кримінальне провадження», - сказав Зайченко.

Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.

Зазначимо, у Берліні побачили прогрес на шляху до миру у зв'язку із погодженням «формули Штайнмайєра» у Мінську.

Також у МЗС Росії позитивно оцінили узгодження «формули Штайнмайєра» на Мінських переговорах щодо Донбасу.