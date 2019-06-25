Російський рубль сильніше європейських цінностей

Парламентська Асамблея Ради Європи проголосувала за рішення повернути Росію до роботи в Асамблеї без обмежень права голосу

Мовою оригіналу

Нам пора лишаться иллюзий и называть вещи своими именами: вчерашнее решение ПАСЕ - это предательство Европой не только Украины, но и себя и своих же принципов. Потому что возвращение России в ПАСЕ - это не про демократию, не про права человека и не про ценности.

Это банально – про деньги.

Все очень просто. Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. В течение трех лет Ассамблея работала в обычном режиме, время от времени напоминая России, что средние века прошли, захватывать чужие территории нехорошо и вообще правильно бы перестать убивать людей в застенках ФСИН.

Спустя три года, в 2017 году Россия полностью приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы. В общей сложности, это около €33 млн в год. В организации начались проблемы с оплатой счетов. И ровно в этот момент в Ассамблее заговорили о необходимости возвращения России в состав ПАСЕ. Российские санкции «наказания рублем» оказались сильнее Европейских ценностей и пафосных выступлений евроделегатов. Вот и вся правда. Ну и для справки, чтобы помнить. «За» резолюцию проголосовали 118 делегатов, «против» - 62, и 10 человек воздержались. Резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции. Против в полном составе проголосовала делегация Украины и Грузии и большинство делегатов от Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Швеции.

Джерело: блог Мустафи Найєма

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»