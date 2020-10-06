Зеленський підписав закон про заборону стягнення майна за валютними кредитами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мораторій продовжено з огляду на ситуацію, у яку потрапили позичальники через знецінення національної валюти з 2008 року

Дія мораторію продовжується до 21 квітня 2021 року

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». Про це повідомляє преслужба глави держави.

Згідно з документом, дія мораторію продовжується до 21 квітня 2021 року та встановлюється заборона на примусове стягнення майна (майнових прав), якщо воно використовується як місце постійного проживання позичальника або є об'єктом незавершеного житлового будівництва.

Зазначається, що мораторій продовжено з огляду на ситуацію, у яку потрапили позичальники через знецінення національної валюти з 2008 року, та, як наслідок, неможливість сплачувати кредити в іноземній валюті за поточним валютним курсом.

Законом також встановлюється заборона на примусове стягнення іншого майна (майнових прав) за договорами іпотеки з осіб, які мають зобов'язання за кредитами, наданими їм в іноземній валюті та заборона кредитним установам відступати на користь іншої особи свої права вимоги до позичальника.

Як зазначили в Офісі президента, закон сприятиме захисту майнових прав громадян з огляду на погіршення їхнього фінансового становища через спалах коронавірусної хвороби і надасть підтримку громадянам України, які мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті.

До слова, Верховна Рада 16 вересня ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».