Петиція про ліквідацію Окружного адмінсуду набрала трохи більше 9 тисяч голосів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленського просять ліквідувати скандальний ОАСК

На сайті президента розміщена петиція із закликом до Зеленського подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Петиція зареєстрована 30 липня, її автор - Мокрик Данило Романович.

«У зв'язку із повною втратою авторитету Окружним адміністративним судом м. Києва - зокрема, через зміст опублікованих Національним антикорупційним бюро України в липні 2019 року та в липні 2020 року записами розмов керівництва цього суду, які свідчать про глибоко вкорінену в суді корупцію і практику неправосудності рішень;



А також у зв'язку із тим, що ст. 125 Конституції України та ст. 19 закону про судоустрій та статус суддів закріплює за президентом виключне право ініціювати процедуру ліквідації суду», - йдеться у поясненні до петиції.

Зазначимо, що станом на 6





петиція набрала лише 9139 підписів з 25 тисяч необхідних. Збір підписів завершується через 25 днів.

Нагадаємо, НАБУ викликає на допит Вовка та ще трьох суддів Окружного адмінсуду.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник, інші судді та адвокати проходять у справі про так звані «плівки Вовка».

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про оголошення в розшук сімох осіб, підозрюваних у спробі захоплення державної влади. Серед них голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник Володимир Келеберда, троє суддів цього ж суду і двоє колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомляв «Главком», 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Того ж дня на Youtube-каналі Національного антикорупційного бюро заявилися записи розмов з голосом, схожим на голос голови Окружного адмінсуду Вовка.

22 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Крім цього, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова суду використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.