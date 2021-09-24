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    Думки вголос

    Росія відновила союз із Третім рейхом

    • Ілля Новіков

      Юрист, гравець телевізійного клубу «Що? Де? Коли? »

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    Поляки досі пам'ятають наслідки&nbsp;&laquo;звільнення&raquo;, яке їм принесли радянські війська - Росія відновила союз із Третім рейхом
    Поляки досі пам'ятають наслідки «звільнення», яке їм принесли радянські війська

    Росія знову заявляє, що у 39-му році не нападала на Польщу, а лише «звільняла»

    Мовою оригіналу

    Накануне выборов в думу в России посмертно возобнивили союз с третьим рейхом, теперь это пакт Лаврова-Риббентропа

    Как известно, Великая Отечественная Война™ – это такое отдельное название для того этапа Второй Мировой, когда СССР не был союзником Гитлера. В 2021 году в России изменили уголовный кодекс, в статью про реабилитацию нацизма добавили «а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные публично». И те кто это писали, явно имели в виду, что заведомо ложные – это плохие и неприятные сведения о деятельности СССР, а хорошие и приятные – это по их новой сволочной исторической науке сведения заведомо правдивые.

    И в принципе мы давно знаем, что такое русский МИД, и его пиаровские подразделения, и какое нечеловеческое говно у них в головах и в душах. Но им все равно иногда удается удивлять. Сегодня официальный твиттер этих уродов опубликовал видео к годовщие нападения советов на Польшу, как будто никаких 80 лет не было. Это снова сука освободительный поход, который с ликованием встречали трудящиеся. Никакой это не был акт агрессии и все попытки западных ученых его так представить разбираются о факты. Я не досмотрел, было ли там дальше про Катынь, и про то что не все с ней так однозначно. Или наоборот однозначно, и виноваты снова немцы. Но и без Катыни все ясно.

    Факты на самом деле такие, что СССР договорился с Гитлером о разделе Польши, подождал две недели пока вермахт сломит сопротивление польской армии, оккупировал восточную часть страны и вел себя там как захватчик. Нынешней России эти факты не нравятся, и она требует считать правдой что-нибудь другое. Но никто не будет

    Джерело: блог Іллі Новікова

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    Теги: Росія історія Польща війна Друга світова війна СССР
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    Росія відновила союз із Третім рейхом