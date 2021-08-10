Чаус такий самий заручник своїх викрадачів, як Протасевич – заручник режиму Лукашенка

Чаус заговорив, і це вже не виглядає як Росія 2014 року, це Білорусь 2021

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Если бы судьи Чауса не было, его стоило бы придумать в назидание потомству и для прояснения нам, современникам, некоторых без этого не очевидных вещей. Например того, как сейчас устроены и работают спецслужбы и что происходит в голове у их начальства. Я уже писал, что когда возвращение Чауса в одних трусах после трех месяцев нервозных объяснений с властями Молдовы насчет его похищения и вывоза попытались залегендировать как «сельский староста в Винницкой области случайно нашел его в кустах», это было один в один похоже на работу ФСБ по делу Надежды Савченко.

Но вот Чаус заговорил, и это уже не выглядит как Россия 2014 года, это Беларусь 2021. Журналист Роман Протасевич, ради ареста которого угнали ирландский «Боинг», сейчас переведён под домашний арест и постоянно дает интервью как хорошо ему жилось в тюрьме и как у него нет ни к кому претензий, а к Лукашенко одно уважение и благодарность. И пока никто из аудитории не произносит вслух слово «заложник», всё идёт как нельзя лучше.

И Чаус теперь тоже рассказывает, что до 3 августа СБУшники его не задержали, а наоборот, обеспечивали ему безопасность от возможного убийства, и что это НАБУ неправильно пытались его арестовать (это включая гонку с сиренами по Киеву и мало не перестрелку у ворот СБУ), а сам он едва ушёл живым.

У людей, которые все это придумывали, в голове такое странное представление, что эти объяснения как-то улучшают для них ситуацию. И что если Чаус скажет, что у него нет к СБУ претензий, то и ни у кого другого Украине их не будет, а с Молдовой как-нибудь само рассосётся. Я понимаю, что это так не работает, и вы понимаете, и единственные кто этого не понимает – те, кого это больше всех касается. Кто отдавал приказ на эту операцию, кто на ней засветился, кто ее потом прикрывал и кто продолжает пытаться выжать из неё какие-то политические плюсы. Плюсов там не будет и в оконцовке все равно всем придется отвечать. Если остановиться на достигнутом - меньше, если продолжать строить у себя дома Беларусь – больше.

Джерело: блог Іллі Новікова

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