Чому стільки галасу навколо «Приватбанку»?

Всі ці суперечки, була там діра, не була - це марні турботи

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Не понимаю я этот кипеш вокруг «Приватбанка». Ну хотят бывшие собственники забрать его обратно, отдайте. Выйдите из уставного фонда, установите нормальную ставку по рефинансу и пусть люди работают.

Докапитализируются миллиардов на 100, проценты по ресурсам платят. Не рухнет банковская система. Если не рухнула 10 лет назад, то сейчас не рухнет точно. Вкладчики пострадают, говорите. Да то их дело, пусть они с новыми-старыми собственниками сами разбираются. Мне лично, давно надоело платить за «группу здоровья», которая гасает по банкам в поисках процентов.

Все эти споры, была там дыра, не была, это пустые хлопоты. Оказанная услуга, это не услуга, как любили говорить милиционеры.

Только когда передавать будете, документы справьте нормальные. Не так как в прошлый раз. Шоб никакой административный суд взад не вернул. Я, кстати, почти без сарказма.

Джерело: блог Олександра Деркача

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