  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олександр Деркач
рус
    Думки вголос

    Повторне зараження Сovid-19. Що вже відомо світовій науці

    Данські вчені проаналізували результати 4 млн ПЛР-тестів на коронавірус - Повторне зараження Сovid-19. Що вже відомо світовій науці
    Данські вчені проаналізували результати 4 млн ПЛР-тестів на коронавірус

    Вирішив перевірити свій рівень антитіл G в крові...

    Мовою оригіналу

    На днях в журнале Ланцет была опубликована интересная статья о повторных заражениях ковидом.

    Датские ученые проанализировали результаты 4 млн ПЦР-тестов на коронавирус, которые жители страны делали в 2020 году. Среди тестируемых повторно заразились 0,65%, заразились в первый раз 3.27%. Исходя из этого ученые делают вывод, что защита от повторной инфекции у переболевших составляет 80%. Чем человек моложе, тем вероятность повторного заражения меньше. Среди людей от 65 лет и старше, защита от повторной инфекции уже меньше 50 процентов.

    Трудно сказать пока, как это коррелирует с результатами вакцинирования, чтобы сравнить, но уже понятно, что шансы заболеть у переболевших в разы (скорее, в десятки раз) ниже, чем у остальных.

    К сожалению, нет анализа по количеству антител. Как они влияют на вероятность заболеть повторно. И как эта вероятность растет во времени.

    Решил проверить свой уровень антител G в крови. Три месяца назад, когда меня выписали из клиники, был 32.4, сейчас 22.4. Падение существенное, но и запас есть. Во всяком случае, до осени должно хватить, как мне кажется. Потом надо будет вакцинироваться. А у вас как?

    Читайте також:

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: здоров'я наука коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Тетяна Мокріді
    Тетяна Мокріді

    Політтехнолог

    Йосиф Зісельс
    Йосиф Зісельс

    Громадський діяч і дисидент

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies