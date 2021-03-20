Повторне зараження Сovid-19. Що вже відомо світовій науці

Вирішив перевірити свій рівень антитіл G в крові...

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На днях в журнале Ланцет была опубликована интересная статья о повторных заражениях ковидом.

Датские ученые проанализировали результаты 4 млн ПЦР-тестов на коронавирус, которые жители страны делали в 2020 году. Среди тестируемых повторно заразились 0,65%, заразились в первый раз 3.27%. Исходя из этого ученые делают вывод, что защита от повторной инфекции у переболевших составляет 80%. Чем человек моложе, тем вероятность повторного заражения меньше. Среди людей от 65 лет и старше, защита от повторной инфекции уже меньше 50 процентов.

Трудно сказать пока, как это коррелирует с результатами вакцинирования, чтобы сравнить, но уже понятно, что шансы заболеть у переболевших в разы (скорее, в десятки раз) ниже, чем у остальных.

К сожалению, нет анализа по количеству антител. Как они влияют на вероятность заболеть повторно. И как эта вероятность растет во времени.

Решил проверить свой уровень антител G в крови. Три месяца назад, когда меня выписали из клиники, был 32.4, сейчас 22.4. Падение существенное, но и запас есть. Во всяком случае, до осени должно хватить, как мне кажется. Потом надо будет вакцинироваться. А у вас как?

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Джерело: блог Олександра Деркача

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